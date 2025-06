Fondo regionale per gli investimenti: al Comune di Augusta arriveranno quasi 600 mila euro

Ammonta a 594.752 euro il contributo che arriverà al Comune di Augusta grazie al Fondo regionale per gli investimenti, strumento previsto dalla legge regionale 5/2014 e finanziato con il bilancio 2025 della Regione siciliana. La somma rientra negli oltre 5 milioni di euro, risorse immediatamente spendibili che i Comuni potranno utilizzare per la realizzazione di opere pubbliche, interventi infrastrutturali o per il pagamento delle quote capitale dei mutui accesi per investimenti. Lo rende noto il deputato regionale della Democrazia cristiana Carlo Auteri, che sottolinea l’importanza del decreto dirigenziale del 22 maggio 2025, con cui il Dipartimento delle Autonomie locali, retto dall’assessore Dc Andrea Messina ha disposto l’impegno e la liquidazione delle somme spettanti agli Enti locali.

“Queste risorse rappresentano un segnale concreto di attenzione della Regione per la nostra città – le parole di Auteri e del presidente del Consiglio comunale e commissario cittadino della Dc Marco Stella – Ad Augusta serve programmazione, visione e capacità di spesa: questo stanziamento consente all’amministrazione di guardare avanti con maggiore fiducia. Continueremo a lavorare insieme, in sinergia tra Governo regionale e istituzioni locali, affinché Augusta possa affrontare le proprie fragilità strutturali con strumenti adeguati e risorse certe”.

Oltre ad Augusta questi gli importi assegnati ai Comuni del Siracusano: per Siracusa 2.015.495,38 euro, per Noto 638.899,49, per Avola 619.292,74, per Floridia 525.334,5, a Palazzolo Acreide 400.946,18, a Sortino 435.124,08, a Priolo Gargallo 345.554,66, per Portopalo di Capo Passero 134.055,38, a Ferla vanno 63.719,71 e Buscemi 31.480,90 euro.

Anche per Palazzolo Acreide e Sortino, Auteri sottolinea l’importanza dell’intervento: “Sono due realtà strategiche per l’equilibrio interno del nostro territorio: luoghi di cultura, identità e comunità coese. Il sostegno agli investimenti in questi Comuni rappresenta non solo un atto di equità, ma un’opportunità per rafforzare lo sviluppo locale e la coesione sociale nelle aree interne della provincia. Queste somme sono il frutto di una visione politica attenta ai bisogni delle amministrazioni locali e rappresentano una risposta concreta alle sfide che i sindaci affrontano quotidianamente. Il lavoro della Democrazia Cristiana nei territori non si misura con gli annunci, ma con i risultati. E queste risorse, oggi certe, sono frutto di un’azione istituzionale che guarda ai Comuni come pilastri della ripartenza e della buona amministrazione”.