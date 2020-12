Fondo nazionale per la rimozione dei relitti dei porti, c’è anche Augusta tra i beneficiari

“Con un emendamento presentato dalle forze di maggioranza, tra cui uno anche del Movimento 5 stelle, è stato costituito il fondo per la rimozione delle navi abbandonate nei porti. Ed anche il porto di Augusta rientra tra quelli che, in via prioritaria, potranno beneficiare dell’intervento”. Lo rendono noto i parlamentari del Movimento 5 stelle Pino Pisani e Paolo Ficara che spiegano che “sono stati accantonati 7,5 milioni di euro per gli anni 2021 (1,5), 2022 (3) e 2023 (3) per coprire i costi sostenuti dalle Autorità portuali di sistema per la rimozione delle navi, delle navi abbandonate e dei relitti, fino a un massimo del 50%. Augusta, Taranto e La Spezia i tre bacini indicati. Autorità competente è la Marina militare”.

Ad Augusta sono numerose le vecchie navi, ormi ridotte a veri e propri relitti, che da tempo ormai giacciono abbandonati dentro la rada portuale.

Relativamente all’assunzione di 49 unità di personale civile non dirigenziale all’Arsenale militare nel triennio 2021-2023 i due parlamentari sottolineano che “è il risultato di un ulteriore emendamento presentato dal Movimento 5 Stelle e che, a livello nazionale, porterà all’assunzione di 431 persone. Sarà così possibile assicurare la funzionalità e l’efficienza piena dell’area produttiva industriale del ministero della Difesa ed in particolare di arsenali, poli di mantenimento, basi navali, stabilimenti e centri tecnici militari a carattere industriale dipendenti dalle Forze Armate, – affermano- anche al fine di sostenere la prosecuzione dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del Covid 19”.

Sempre dalla Commissione Bilancio, infine, è stato favorevolmente esitato “un ulteriore provvedimento del M5s che consente di utilizzare parte dei risparmi della riduzione del personale, prevista dalla legge 244 del 2012, per aumentare – concludono Pisani e Ficara – i fondi per la retribuzione della produttività del personale civile della Difesa”.