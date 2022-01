Fondi statali per comuni con attività militari: Augusta non ne ha mai beneficiato

“Il Comune di Augusta non ha mai beneficiato dei finanziamenti statali destinati agli enti locali gravati dal peso di istallazioni e attività militari”. Lo fa sapere il Coordinamento Punta Izzo Possibile, che nelle scorse settimane aveva chiesto al sindaco, Giuseppe Di Mare con un’ istanza di accesso civico di verificare l’effettiva presenza nelle casse comunali dei contributi previsti dalla legge (codice dell’ordinamento militare) per compensare l’impatto della militarizzazione “sull’uso del territorio e sui programmi di sviluppo economico e sociale”.

Il primo cittadino ha risposto confermando, dunque, che “il Comune di Augusta, allo stato degli atti, non risulta aver beneficiato dei contributi di cui in oggetto” e che “sono state attivate le opportune interlocuzioni istituzionali del ministero della Difesa tendenti a chiarire la posizione del Comune di Augusta ai fini dell’eventuale titolarità ad accedere ai contributi in parola”.

Una titolarità su cui, secondo Gianmarco Catalano del coordinamento “non pare possano esserci dubbi se si considera che la legge dello Stato attribuisce addirittura delle entrate ordinarie ai comuni con popolazione fino a centomila abitanti, in cui esistono insediamenti militari”. Entrate a cui si aggiungerebbero contributi annui legati alla presenza di poligoni addestrativi di tiro nonché i fondi che la Regione Siciliana riceve da Roma per destinarli “alla realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali nei comuni nei quali le esigenze militari (compresi particolari tipi di insediamenti), incidono maggiormente sull’uso del territorio e sui programmi di sviluppo economico e sociale. In tempi di crisi economica e finanziaria, – conclude- appare urgente chiedere conto allo Stato e alla Regione della dovuta corresponsione di tali somme da impiegare in progetti di reale interesse pubblico e sociale”.