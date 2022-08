Fondi Pnrr per transizione digitale, Lombardo e Trigilio: “Augusta tra i comuni più attivi nella creazione di progetti”

“Dietro questi 316.178 euro aggiudicati tramite candidature a valere sul Pnrr, vi è un lavoro strategico e di prospettiva che vede collaborare Giunta e uffici all’interno della cabina di regia voluta fortemente dal sindaco e che sta proiettando Augusta verso il vertice della classifica dei comuni più attivi nella creazione di progetti ed aggiudicazione di fondi”. Così i due consiglieri di maggioranza Andrea Lombardo e Paolo Trigilio commentano il finanziamento ottenuto nei giorni scorsi per la transizione digitale e in particolare per l’abilitazione al cloud per le pubbliche amministrazioni, l’adozione della piattaforma pagoPA, l’estensione dell’utilizzo delle piattaforme di identità digitale Spid-Cie ed infine l’adozione dell’app Io.

“Tutti servizi che proiettano questo Comune verso la digitalizzazione dei servizi rivolti al cittadino con un conseguente snellimento delle procedure e della burocrazia. Ricordiamo con grande piacere che questo processo è avvenuto già più di un anno fa quando fu avviata la prima rivoluzione digitale con i certificati anagrafici presso le ricevitorie”- sottolineano definendolo “un altro grande risultato raggiunto dall’amministrazione guidata dal sindaco Di Mare ed in particolare dal grande e fattivo lavoro dell’assessore Sicari, uno dei nostri riferimenti in giunta. Siamo ampiamente soddisfatti che quanto annunciato in campagna elettorale sia sempre al primo posto nell’agenda di governo di questa amministrazione che, passo dopo passo, sta dimostrando di tenere fede agli impegni presi con i cittadini sulle tematiche legate ai fondi europei ed alla rivoluzione digitale della pubblica amministrazione”.

Lombardo e Trigilio pertanto rinnovano la fiducia nell’ amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Di Mare, “nella consapevolezza che questa dimensione sinergica, collaborativa e soprattutto fattiva ci aiuterà a disegnare una volta per tutte l’Augusta del futuro”.