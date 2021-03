Fondi per la rigenerazione urbana anche per Augusta, il M5S: “il Comune presenti i progetti”

C’è anche Augusta tra i comuni inseriti nella fascia di popolazione tra i 15 e 50 mila abitanti destinatari di fondi per progetti di rigenerazione urbana stanziati dal Governo nazionale con il decreto attuativo del ministero delle Infrastrutture pubblicato nella Gazzetta ufficiale. A questi enti la legge riserva un fondo di 5 milioni di euro mentre in totale sono 8,5 miliardi di euro inseriti nella legge di bilancio 2020 per il 2021-2034.

Lo fa sapere il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle Augusta, Roberta Suppo, Marco Patti e Chiara Tringali: “È un’ottima occasione per poter operare alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e tessuto sociale e ambientale– dicono i tre che insieme al senatore Pino Pisani e al deputato Filippo Scerra che sollecitano l’amministrazione comunale a presentare i progetti entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta.

“Ciò nella certezza che – concludono- la fattiva collaborazione tra enti locali e istituzioni nazionali potrà produrre interventi nel settore indicato da questa iniziativa legislativa di grande importanza per la città e per la cittadinanza”