Fondi per la gestione dei flussi migratori in arrivo anche per il Comune di Augusta

Rifinanziato anche per quest’anno per il Comune di Augusta, interessato da sbarchi di migranti (l’ultimo si è concluso ieri dalla Geo barents di Medici senza frontiere) il fondo per contribuire alla gestione di flussi migratori. L’Ente, che quest’anno ha recuperato anche i 500 mila euro all’anno concessi per lo stesso motivo dalla Regione negli ultimi anni, è in buona compagnia insieme a Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Pantelleria e Trapani per i quali, in totale, sono stati stanziati 1,5 milioni per dare loro supporto nella gestione dei flussi migratori.

Ad annunciarlo sono i deputati del Movimento 5 Stelle, Rosalba Cimino, Filippo Perconti e Vita Martincigli: “Era nostro obiettivo aiutare concretamente questi territori alle prese con la gestione dei flussi migratori, in una situazione resa ancor più delicata dall’emergenza sanitaria. – dicono- In questo modo grazie all’emendamento presentato al Senato del collega Pietro Lorefice, abbiamo ottenuto un rifinanziamento del contributo per questi comuni. Manteniamo sempre alta l’attenzione sulle problematiche che stanno affrontando i territori impegnati in queste operazioni. Il fondo è stato istituito lo scorso anno nel governo Conte ed è stato fortemente voluto dal Movimento 5 Stelle per fornire risorse che potranno essere utilizzate per strutturare al meglio l’accoglienza”.