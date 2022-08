Fondi per la democrazia partecipata, Comune di Augusta non pervenuto. Lo sostiene il progetto “Spendiamoli insieme” che monitora i vari comuni rispetto all’uso dei fondi della democrazia partecipata e per il quale, a Siracusa, è nata la collaborazione tra il Comune, la no profit messinese Parliament watch Italia (Pwi), che dedica l’iniziativa alla democrazia partecipata e il suo partner tecnologico, l’impresa sociale milanese BIPart.

E se i siracusani potranno votale online (https://spendiamolinsieme.bipart.it/) dal 5 al 26 agosto per scegliere i progetti vincitori (ognuno dei quali deve valere massimo 15 mila euro) tra i 13 ammessi, ad Augusta, invece, come in altri 8 Comuni del siracusano, invece, il dato registrato è la mancanza o l’insufficienza delle informazioni. Secondo quanto si legge sul sito www.spendiamolinsieme.it “era di appena 1.900 euro nel 2020 (ultimo dato ufficiale) la somma a disposizione per la democrazia partecipata di Augusta, città da 34 mila abitanti. Si sa anche che nel 2016 si trattava di 27 mila euro e che nel 2018 e nel 2019 i fondi risultavano azzerati. E poi non se ne sa più nulla. Augusta infatti non ha ancora esitato il regolamento né i ricercatori di Spendiamoli Insieme sono riusciti a trovare altri documenti”.

Come Augusta anche Buscemi, che conta 993 abitanti, da Avola (30667 abitanti) a Buccheri (1867 abitanti) sono invece sei le cittadine dove non si può votare il progetto che si preferisce e la selezione è affidata a tavoli interni al Comune stesso. Infine, la questione della tempistica: i Comuni che hanno diritto a più di 10 mila euro dovrebbero avviare i processi di democrazia partecipata entro il 30 giugno. Nel Siracusano decisamente “ritardatari” sono Palazzolo Acreide(8416 abitanti) e Portopalo (3805 abitanti).

Sul podio degli enti che si danno da fare per spendere “bene e insieme” i fondi della democrazia partecipata c’è Priolo (11585 abitanti). Qui l’intero processo del 2022 si è già concluso. La votazione dei cittadini ha dato la palma della vittoria al progetto “Scuole cardio-protette” (182 voti su 271 in totale). Tra gli altri enti virtuosi c’è anche Solarino (7725 abitanti), che ha una sezione “democrazia partecipata” in homepage del sito ufficiale. E tra le novità, a Lentini (22332 abitanti) finalmente quest’anno è stato adottato il regolamento, dal 2018 atto obbligatorio secondo le normative regionali.