Fondi dalla Regione per interventi sul Castello Svevo di Augusta

Più di 11 milioni di euro per valorizzare alcuni dei luoghi simbolo del patrimonio storico e monumentale della provincia di Siracusa. È quanto previsto dal piano di investimenti finanziato attraverso il Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, approvato dalla Regione Siciliana nell’ambito dell’Accordo per la coesione sottoscritto con il Governo nazionale.

Complessivamente sono 57 gli interventi programmati in tutta l’Isola, per un valore di quasi 183 milioni di euro. Alla provincia di Siracusa sono destinati tre interventi per un importo complessivo di 11.282.272 euro.

Tra le opere più significative figurano il progetto di restauro e valorizzazione del Tempio di Apollo, uno dei monumenti più rappresentativi di Ortigia e tra le testimonianze più importanti della colonizzazione greca in Sicilia, il recupero e la fruizione delle torri del Castello Maniace e gli interventi sul Castello Svevo di Augusta, una delle più imponenti fortificazioni federiciane del Mediterraneo.

L’obiettivo della programmazione regionale è quello di recuperare, mettere in sicurezza e rendere sempre più fruibili beni di grande valore storico e culturale, trasformandoli in strumenti di crescita economica, culturale e turistica.

La maggior parte degli interventi previsti nell’intera regione si trova già nelle fasi di progettazione o affidamento dei servizi tecnici. Le prime gare per l’esecuzione dei lavori dovrebbero partire tra il 2026 e il 2027.