“Fisco e scuola per seminare legalità”, il progetto al Corbino di Augusta

“Fisco e scuola per seminare legalità” è un progetto congiunto di Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione e Ministero dell’Istruzione per educare gli studenti al senso civico e alla legalità fiscale, attraverso materiali didattici interattivi, incontri e attività che spiegano il funzionamento delle imposte e l’importanza del rispetto delle regole per la società, promuovendo la partecipazione attiva e la cittadinanza responsabile.

Il progetto è stato inserito tra le attività di educazione alla legalità previste dal 2° Istituto Comprensivo “Orso Mario Corbino” di Augusta diretto dalla dottoressa Gloriana Russitto.

Il mondo della scuola è sicuramente una delle sedi più indicate per trasmettere la cultura contributiva, intesa come “educazione” alla concreta partecipazione dei cittadini alla realizzazione e al funzionamento dei servizi pubblici.

L’attività di formazione-informazione sulla materia fiscale nelle scuole è stata avviata nell’istituto megarese con una serie di incontri che si sono tenuti a partire dalla terza settimana di dicembre grazie al contributo del dott. Carmelo Galipò (direttore dell’ufficio territoriale di Siracusa) e del dott. Sebastiano Ciccarello (capo team gestione rimborsi) e sarà completata nei primi mesi del prossimo anno.

Il progetto è regolato da un protocollo d’intesa stipulato tra il Ministero dell’Istruzione e l’Agenzia delle Entrate nel quale sono state tracciate le linee guida che regolano le attività delle due istituzioni, lasciando, poi, all’iniziativa dei soggetti che operano sul territorio (istituti scolastici, Direzioni scolastiche regionali e Direzioni regionali dell’Agenzia delle Entrate) la funzione di adottare le varie forme comunicative ritenute più opportune.

Un’opportunità, pensata per sensibilizzare i ragazzi al rispetto delle regole fiscali e per contribuire a sviluppare il senso di responsabilità civile e sociale nelle nuove generazioni, ma anche per trovare risposte alle curiosità più varie sul Fisco.