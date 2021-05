First lego league challenge, il Ruiz di Augusta vice campione d’Italia. E vola alle finali mondiali

L’ istituto superiore “Gaetano Arangio Ruiz” ha conquistato il secondo posto e l’accesso alle finali mondiali della “First lego league” , la gara internazionale di robotica promossa dal ministero dell’Istruzione che si terrà in Grecia dal 24 al 27 giugno 2021.

La fase nazionale si è svolta sabato scorso e ha visto gareggiare in modalità online quattordici squadre, di cui due del Ruiz, in collegamento virtuale con la fondazione Museo civico di Rovereto, partner italiano della First, l’associazione americana For inspiration and recognition of Science and Technology che gestisce la gara nel mondo. A staccare il pass per i mondiali e rappresentare l’Italia insieme alla squadra campione d’Italia, la Planck Team di Rovereto, è stata la squadra “Metaltech Ruiz” formata da Chiara Barbarino, Lorenzo Ballariano, Beatrice Fichera, Raimondo Di Franco, Marco Barba, Arianna Carrabino, Alice D’Amico e Michelangelo Cacciaguerra. Gli studenti della 2QL del liceo quadriennale delle Scienze Applicate hanno proposto come progetto di una smart city in grado di ottimizzare risorse, sostenibilità ed integrazione la rivalutazione di un luogo periferico quel è piazza Mattarella per trasformarla in un punto di ritrovo sportivo, agonistico e ludico per i ragazzi, anche i più fragili, della comunità con la creazione di un campo di baskin e relativa app per utilizzarlo.

Il progetto si è aggiudicato anche il premio “Core values”, hanno vinto, invece, il premio “motivazione” per aver dimostrato team building, spirito di squadra ed entusiasmo l’altra squadra augustana che ha gareggiato, la “Vultus Ruiz”. Formata dagli studenti della 1Q del liceo quadriennale delle Scienze applicate Elisa Caramagno, Gianpaolo Caramagno, Sofia Di Bella, Francesco Di Fazio, Elisa Indaco, Daniele Falsaperla, Alessandra Misenti, Giovanni Coco, Fabio Patania e Melissa Tringali, si è soffermata sulla Villa comunale, progettando al suo interno un campo da bocce, bike sharing, piste per monopattino, parco accessibile anche ai disabili, il tutto coadiuvato da una app con QR code.

Entrambe le squadre sono state coordinate dalle docenti Valeria Polopoli e Candida Sapia e hanno lavorato sulla riqualificazione degli spazi urbani di Augusta, con progetti scientifici innovativi, nati grazie anche al supporto nella fase ideativa di numerosi esperti quali l’insegnante di Diritto privato, Ettore Battelli dell’università Roma Tre, il docente Giuseppe Battaglia, responsabile dell’associazione “Baskin Sicilia”, il tennista Salvo Caruso, l’assessore Giuseppe Carrabino e il dirigente dell’ufficio Urbanistica, Massimo Sulano.

“E’ un progetto d’eccellenza – ha spiegato il docente Santacroce, coordinatore delle attività di Robotica del Ruiz, –che implica la condivisione di saperi diversi, come l’informatica, la matematica, le scienze e la fisica, ma richiede anche lavoro di gruppo, rispetto e correttezza verso gli avversari e spirito di sacrificio, perché gli studenti hanno lavorato al di fuori delle ore di lezione. Alla fine però la gioia, il divertimento e la soddisfazione sono state tante”.

“Soddisfazione che è di tutto l’istituto – ha aggiunto la dirigente Maria Concetta Castorina- “Non possiamo che fare i complimenti ai ragazzi delle due squadre che si sono fatti onore, ai tanti docenti che a vario titolo hanno collaborato e sostenuto il progetto, ai genitori che hanno creduto, scegliendo la nostra scuola, nelle nostre potenzialità formative”.