Fiori all’uncinetto per colorare gli alberi, lo Yarn Bombing approda ad Augusta

Piccoli fiorellini, di svariati colori e forme, ma rigorosamente all’uncinetto, da qualche tempo avvolgono, ingentilendoli, due alberi alla Villa comunale, che si trovano proprio davanti piazza Castello, incuriosendo quanti si recano ai Giardini pubblici. Sono i primi “frutti” dello Yarn Bombing, letteralmente “bombardamento di filati”, una forma d’arte internazionale che colora le città “vestendole” con installazioni in lana e cotone e che sta mettendo piede anche ad Augusta, dove da poco è nata l’omonima associazione che ha voluto iniziare con il rivestimento di due alberi con i fiori, per contribuire a rendere più vivile l’ambiente che ci circonda.

“Lo Yarn Bombing è nato in Texas già diversi anni fa ed esiste in varie parti del mondo, compresa l’Italia dove a giugno è stato organizzato l’ evento nazionale in Molise – racconta Elvira Cappelleri, a capo della sezione di Augusta che sarà ufficializzata nelle prossime settimane-. E’ una street art che non sporca, che intende rivalutare e rilanciare l’antica arte dell’uncinetto che coinvolge donne di tutte le età, dalle bambine alle nonne delle case di riposo. Non ha nessuno scopo di lucro o pubblicità, ma soltanto quello di coinvolgere il più possibile le donne che sanno lavorare ad uncinetto, cercando di far impegnare anche le donne che magari stanno attraversando momenti difficili di salute come chi fa chemioterapia, facendole pensare ad altro e dare loro un obiettivo. È scientificamente provato che l’arte dell’uncinetto viene usata anche per curare le malattie mentali, perché distrae e devia la mente sui colori”.

Dai primi due alberi “colorati” ai giardini l’associazione si propone di portare avanti altri progetti, stabilendo i punti della città da abbellire oppure partecipando ad eventi particolari di beneficenza: “Abbiamo tanti progetti in mente da realizzare nei prossimi mesi, intanto i cittadini hanno risposto con la massima educazione e non hanno toccato niente” – conclude Cappelleri.

Foto di apertura di Marina Cannata