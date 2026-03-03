Finti poliziotti e convocazioni inesistenti: allarme truffe ad Augusta

Attenzione alle truffe nel territorio. La Questura di Siracusa segnala un nuovo raggiro messo in atto nelle ultime ore ai danni di ignari cittadini. Secondo quanto comunicato, alcuni malintenzionati si spacciano per appartenenti alle forze dell’ordine e contattano telefonicamente le vittime, invitandole a recarsi presso il Commissariato di Augusta per presunti accertamenti.
Una volta che le persone si allontanano dalla propria abitazione per ottemperare alla falsa convocazione, i truffatori tentano di introdursi nelle case rimaste incustodite per compiere furti. Dalla Questura arriva quindi un invito alla massima prudenza: nessun ufficio di polizia convoca i cittadini con queste modalità, soprattutto senza atti formali e verificabili.
In caso di dubbi o segnalazioni sospette, è fondamentale contattare immediatamente le forze dell’ordine evitando di lasciare la propria abitazione incustodita. L’appello è a diffondere il più possibile l’avviso, in particolare tra le persone più vulnerabili, per prevenire ulteriori episodi.
