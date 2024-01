Finanziaria, Auteri: “Fondi anche per Augusta destinati a infrastrutture e settore turistico”

L’Ars ha approvato stamattina la Manovra con 39 voti favorevoli e 23 contrari. Subito dopo è arrivato il via libera anche per il bilancio della Regione. Poco prima, invece, disco verde a sala d’Ercole anche per il maxi emendamento alla finanziaria.

“Dopo 30 anni – le parole del deputato regionale di Fratelli d’Italia, Carlo Auteri – siamo riusciti a varare la Finanziaria nei tempi, senza ricorrere all’esercizio provvisorio. Finanziamenti previsti per infrastrutture e settore turistico per i Comuni di Avola, Augusta, Sortino, Portopalo, Buscemi e Floridia. Un grande lavoro del Governo regionale, i comuni sono in tempo per potere affrontare tutti i problemi e le tantissime difficoltà della nostra provincia. Da sottolineare inoltre gli interventi dedicati a Forestali e precari covid”