Filippo Scerra promuove la candidatura di Cettina Di Pietro: “la persona giusta per proseguire il rilancio di Augusta”

“Credo che Cettina Di Pietro non solo abbia svolto un ottimo lavoro, ma penso anche che sia la persona giusta per proseguire nel rilancio di Augusta”. L’endorsement arriva da Filippo Scerra, deputato nazionale del Movimento 5 Stelle e vice presidente del gruppo parlamentare alla Camera presente ieri sera all’inaugurazione del comitato per la campagna elettorale in vista delle amministrative di ottobre.

“Il sindaco Di Pietro – prosegue il parlamentare – nonostante abbia trovato una situazione economica dell’ente a dir poco disastrosa, tanto da essere costretta a dichiarare il dissesto, è riuscita con tempo e lavoro a migliorare i conti pubblici e a portare a compimento diverse importanti iniziative per la città. Cettina Di Pietro e la sua squadra, ricca di volti nuovi, dopo aver dimostrato di saper amministrare una città non semplice come Augusta, credo abbia tutte le carte in regola per proseguire per altri 5 anni la propria azione politica, portando avanti quanto di buono già fatto. Abbiamo dimostrato che il Movimento 5 Stelle è pienamente capace di amministrare la cosa pubblica. Lo ha fatto in Italia con il premier Conte e il ministro Di Maio nonostante tutti dicessero che non fossero all’altezza. E sappiamo bene cosa sarebbe potuto accadere se il Paese, ancor di più in piena emergenza Covid, fosse stato governato da Salvini e dal centrodestra. Lo stesso discorso vale anche per Augusta. Cettina ha fatto i salti mortali ponendo le basi per il rilancio della città. Per questo non voglio nemmeno pensare che qui ad Augusta possa tornare a governare quella vecchia politica che in passato ha fatto solo sfracelli e che nel presente vive di slogan e menzogne. Credo sia importante per Augusta proseguire sulla strada della buona amministrazione nel solco tracciato da Cettina Di Pietro. Sono sicuro che con lei si continueranno a produrre buone pratiche ed è per questo che non solo io, ma tutto il Movimento saremo al suo fianco in questa campagna per le amministrative”.