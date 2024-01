Fili elettrici penzolanti dal viadotto Federico II: la segnalazione di “Augusta protagonista”

Rappresentano un potenziale pericolo per l’incolumità pubblica alcuni fili elettrici penzolanti dal viadotto Federico II, nel tratto che si affaccia su via Citrus, alla Borgata, in violazione delle norme di sicurezza per gli impianti.

A segnalarlo è il coordinatore di “Augusta protagonista” Samuele Roggio, che nei giorni scorsi ha inviato una nota al sindaco e ai responsabile del settore Servizi tecnici e della Polizia Municipale perchè intervengano per risolvere il problema.