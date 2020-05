Festival internazionale del folklore 2020: Augustafolk scelta per rappresentare l’Italia

Il gruppo di Augustafolk rappresenterà il folklore italiano, insieme al gruppo campano del Ditirambo, al Festival internazionale del folklore 2020 organizzato dalla Igf World folklore union, un’organizzazione delle federazioni folcloriche nazionale istituita nel 1949. E’ stata scelta dalla Federazione italiana tradizioni popolari e a causa dell’emergenza Covid 19 la manifestazione si terrà solo in videoconferenza quest’estate, ma sarà presentata al pubblico nell’estate del 2021 in Portogallo alla presenza di gruppi di tutto il mondo che si esibiranno nei propri canti tradizionali.

“Siamo onorati del privilegio ricevuto per un evento di altissimo spessore culturale– ha commentato il presidente dell’associazione culturale Orazio Gianino e presidente provinciale della Federazione- ed eseguiremo per le due occasioni un brano della nostra tradizione popolare siciliana. Tutto il direttivo dell’associazione vuole condividere questa candidatura con i propri cittadini e con tutti i gruppi siciliani, affinché un comune abbraccio ci accompagni in questa nuova esperienza”