Festival gospel, via dei presepi e notte di Capodanno in piazza: presentato il “Natale ad Augusta 2023”

Un festival gospel con tre diversi gruppi provenienti dagli Stati uniti e la notte di Capodanno in piazza con la musica e l’ allegria di Paolo Belli e della Big band, direttamente da “Ballando con le stelle” . Sono le novità del “Natale ad Augusta 2023”, il cartellone degli eventi natalizi, che parte oggi, 8 dicembre, festa dell’Immacolata, per concludersi il 6 gennaio, presentato l’altro ieri sera, nel salone di rappresentanza del Comune, dal sindaco Giuseppe Di Mare e dall’assessore alla Cultura Giuseppe Carrabino, alla presenza del vice sindaco Tania Patania, del dirigente del settore Cultura, Lilli Passanisi e del capo settore Turismo e Spettacolo Carmela Tringali.

“Per noi ormai è un crescendo, una sfida importante, mettere su un cartellone che prevede anche la notte di Capodanno significa coinvolgere tutta la città in vari modi, anche con le varie associazioni o dei vari professionisti che prestano la propria opera artistica per la città” – ha detto il sindaco che ha ringraziato l’assessore Carrabino, “motore della pagina culturale”, gli uffici del Comune, il Comitato commercianti di Augusta, le associazioni, le scuole e tutti i partecipanti, oltre che la Polizia municipale, il gruppo comunale di Protezione civile, l’ associazione Carabinieri in pensione, Nuova Acropoli, Misericordia, i consulenti di Protezione civile Marco Arezzi e del settore spettacoli ed eventi Alessio La Torre ed, in particolare, l’assessore regionale del Turismo, sport e spettacolo Elvira Amata che con il suo assessorato ha contribuito in modo importante alla realizzazione del cartellone.

“Natale è il periodo più bello dell’anno, è il periodo dove non solo le famiglie si riuniscono ma nell’aria si respira e si sentono musiche, si sentono odori e noi anche quest’anno vogliamo portare questi suoni, questi odori, questa atmosfera in ogni angolo della nostra città”– ha aggiunto Di Mare che oggi alle 18 inaugurerà il cartellone con l’accensione delle luminarie artistiche e dell’albero di piazza Duomo e simbolicamente degli altri che si trovano in giro per la città. “Lo facciamo perché ci crediamo, perché pensiamo che il turismo e la cultura sono strumenti importanti anche per crescere e lo continueremo a fare sempre con maggiore determinazione perché riteniamo che questi eventi non solo fanno bene a ciascuno di noi, ma fanno bene alla città, allo sviluppo economico della città e oggi possiamo dire con grande orgoglio che Augusta diventa centrale nel panorama regionale” – ha proseguito accennando ai tre eventi “che mi rendono e ci rendono orgogliosi”. E che costituiscono il primo festival gospel della città di Augusta con tre gruppi che arrivano dagli Stati Uniti, dopo il primo “esperimento” dell’anno scorso, organizzato in pochissimo tempo nella chiesa di San Domenico, che è stato un successo. I tre concerti gospel si terranno in chiesa Madre, il primo il 20 dicembre, con una compagine formata da circa 20 coristi, il secondo il 26 dicembre e il terzo il 30 dicembre.

Sabato 16 dicembre insieme ai commercianti del centro storico è in programma, inoltre, la “Notte bianca” in piazza Duomo e via Principe Umberto a partire dalle 18, organizzata anche per invogliare gli augustani a comprare nei negozi del territorio e sostenere l’economia locale, per arrivare all’evento clou della notte di fine anno del 31 dicembre: “alle 22,30 in piazza Castello ci sarà un concerto di un gruppo musicale importante del panorama nazionale, formato da 26 elementi che tutti i sabati sera stiamo vedendo in televisione, a Ballando con le stelle: Paolo Belli e la Big Band saranno ad Augusta per passare insieme questa magnifica serata. Per noi è veramente una bellissima occasione, anche di rilancio perché siamo sicuri che sarà un importante richiamo per tutta la Sicilia orientale. Dopo l’esibizione della band allieterà la serata Radio studio centrale con i dj Giovanni Nicastro e Alex Spagnuolo e l’augustano Maurizio Cianchino”. Per l’occasione sarà chiusa al transito dalle 22, 30 via Colombo e ci saranno tre navette gratuite per arrivare alla Villa.

Alla conferenza stampa è stato l’assessore Carrabino a presentare, nel dettaglio, il cartellone degli eventi che prevedono, oggi alle 18, anche l’inaugurazione, in occasione dell’ottavo centenario della prima rappresentazione del presepe di San Francesco, de “La via dei presepi” nelle chiese e vetrine dei negozi del centro storico, che vedono coinvolti anche gli alunni dei 4 istituti comprensivi cittadini, delle nenie natalizie con lo zampognaro Emanuele Di Grande e Matteo Galofaro, il più piccolo zampognaro di Sicilia e dell’ “albero delle donne” in piazza Castello, a cura dell’associazione Yarn bombing Augusta.

Sabato 9 dicembre sarà una giornata di volontariato con la raccolta di derrate alimentari per i meno fortunati da parte dei club service nei vari supermercati, che si concluderà in piazza Duomo, a partire della 19, con una “no stop” musicale a cura della Caritas della Chiesa Madre. Domenica 10 a Brucoli, in piazza Belvedere, ci sarà il mercatino dell’artigianato e dell’agroalimentare organizzato dalla Pro loco, che promuove anche i concerti del 12 e 15 dicembre nella chiesa di Maria Annunziata e di San Domenico rispettivamente del coro “Citta di Augusta” diretto dal maestro Antonio Accettullo e del 14 in chiesa Madre del maestro Marco Zarbano. Il 13 dicembre, inoltre, nella chiesa di san Francesco di Paola si esibiranno gli alunni della Primaria del primo comprensivo Principe di Napoli.

Venerdì 15 dicembre in piazza Duomo saranno inaugurati i mercatini di Natale di “Artigian city” che rimarranno fino al 23 dicembre. Diversi i concerti nelle chiese di corali e associazioni musicali , spazio anche alla presentazione dei libro-saggio di Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare “La Sicilia bombardata- la popolazione dell’Isola nella seconda guerra mondiale 1940-1943” in programma lunedì 18 dicembre nel salone di rappresentanza del Comune.

Il cartellone si chiude il 6 gennaio, la mattina con “La Befana solidale” in piazza Duomo a cura dell’associazione genitori e figli “Unitevi a noi” e alle 19, nella chiesa di San Giuseppe Innografo, con la rassegna di corali promossa dall’associazione regionale “Ars Cori”.