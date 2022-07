Festival dei giovani di canottaggio: due ori per Flavio Spinali della Canottieri club nuoto Augusta

Ha conquistato due ori alla trentatreesima edizione del Festival dei giovani “Gian Antonio Romanini” Flavio Spinali, atleta della Canottieri club nuoto Augusta che, insieme a Sofia Ternullo, ha portato per una ennesima volta il canottaggio augustano ai vertici. La manifestazione remiera, che si è disputata nei giorni scorsi all’Idroscalo di Milano, ha visto gareggiare quasi 2200 atleti fra gli 11 e 14 anni in rappresentanza di 137 società remiere per un totale di 504 gare: una vera maratona per il canottaggio agonistico che ha spinto l’organizzazione a ridurre la distanza di percorso a 500 metri, facendo gareggiare tutti i concorrenti in delle vere e proprie gare sprint. Spinali ha vinto due ori in due gare distinte in Singolo 7,20 nella categoria “B1”, atleti di 11 anni, risultati che lo pongono in assoluto fra i più talentuosi giovani canottieri di sempre.

Sofia Ternullo, di 12 anni, atleta “B2” ha totalizzato due sesti posti in Singolo 7,20, gareggiando alla pari con le sue avversarie e comportandosi molto bene anche sul percorso ridotto.

“Risultati lusinghieri e prestigiosi considerando che questi giovanissimi canottieri, così come quelli che negli anni precedenti sono partiti da Augusta, metaforicamente con le valigie di cartone, dovendo gareggiare con imbarcazione date cortesemente in prestito” – dice il coach Vincenzo Galoforo che sottolinea che i due augustani hanno, infatti, gareggiato quattro volte utilizzando quattro Singolo 7,20 diversi che, di volta in volta, sono stati preparati per le loro caratteristiche fisiche e tecniche. “Qui un doveroso e necessario ringraziamento agli amici Ugo della Canottieri San Cristoforo di Milano e la Canottieri La Sportiva di Como – conclude Galofaro -. Stiamo parlando solo di canottaggio giovanile e questi risultati non devono essere sopravvalutati o sottovalutati perché tengo a precisare e ricordare che è da qui, e da questa società Canottieri club nuoto, che sono iniziate le carriere sportive degli atleti più prestigiosi dello sport augustano”.