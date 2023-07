Festival dei giovani 2023 di canottaggio, la Canottieri club nuoto Augusta vince 4 medaglie d’oro

Quatto ori, 2 quarti e 1 quinto posto. Sono le medaglie conquistate dalla Canottieri club Nuoto Augusta al festival dei giovani “Gian Antonio Romanini”, edizione 2023, che si è disputata sul lago di Varese alla presenza di 138 società e circa 2200 giovanissimi canottieri dai 11 ai 14 anni.

La squadra agonistica giovanile della società remiera megarese, la prima società siciliana presente al festival dei giovani, era composta da tre atleti: Flavio Spinali, primo nel 7,20 Allievi “B 1” in una gara non facile ha dovuto imporre il suo ritmo ed è uscito bene sulla distanza, primo sul doppio “B 2” con Stefano Pula della Canottieri Pro Monopoli, gara capolavoro condotta e gestita alla grandissima dai due più veloci Allievi “B 2” della stagione 2023. Alla fine Flavio non ha potuto arricchire il suo medagliere in Singolo 7,20 a causa delle forti piogge di venerdì.

Gabriella Tumminello, prima nel 7,20 Allieve “ B 1 “ sia nella sua gara di venerdì e prima in quella di sabato, ha brillantemente messo in evidenza gli insegnamenti ricevuti, la sua superiorità tecnica e preparazione agonistica; inoltre ha anche gareggiato su un Quattro di coppia “B 1 “ dove è arrivata quarta sul traguardo con un minimo distacco.

L’allieva “C” Sofia Ternullo ha dato il meglio della sua preparazione che, pur regatando bene, le è bastata per totalizzare un quinto posto in 7,20 Allieve “ C “ e un quarto posto in Doppio con la Canottieri pro Monopoli.

“Questi risultati dei miei ragazzi parlano da soli, sono il frutto di una lunga stagione iniziata ad ottobre 2022 per concludersi con questo evento nazionale, una preparazione tecnica e agonistica programmata razionalmente alla attività giovanile fatta di tanti allenamenti diversi, qualche volta divertente e altre meno, ma tutte in previsione di una crescita fisiologica e tecnica che porta ad ottenere questi risultati. – ha commentato Vincenzo Galoforo- Si sa tutte le vittorie hanno un prezzo in piccoli o grandi sacrifici, bisogna essere disposti a farli. Ci siamo riusciti tante volte e la storia di questa società n’è sono la prova. Sempre, malgrado tutto e dovunque”. La società si dice grata alla Canottieri Gavirate che ha messo a disposizione l’imbarcazione che ha permesso questi risultati.