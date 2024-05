Festeggiamenti di San Domenico. Stasera il concerto di Arisa

Entrano nel vivo i solenni festeggiamenti in onore del patrono san Domenico organizzati dall’amministrazione comunale con il sostegno degli assessorati regionali al Turismo, sport e spettacolo e dei Beni culturali, dell’Assemblea regionale siciliana e della Autorità di sistema del mare di Sicilia orientale. Ricco il cartellone degli eventi musicali di alto livello e di intrattenimento che prenderà il via questa sera con il primo concerto di Arisa che si esibirà, alle 21, 30, in piazza Castello, ai Giardini pubblici.

Domani sera, lunedì 20 maggio, alle 21, sarà invece la volta di Clara Soccini il cui concerto sarà aperto dalla cantante augustana Leandra Prato;

martedì 21 maggio, alle 18, si potrà assistere, invece, al corteo storico “Alla corte di Federico II di Svevia” a cura degli alunni e docenti del primo istituto comprensivo Principe di Napoli. Itinerario: via Strazzulla, viale Eroi di Malta, piazza Risorgimento, via Principe Umberto e spettacolo conclusivo in piazza Duomo;

mercoledì 22 maggio, alle 21,30, ritorna la musica nel cuore della Villa comunale concerto dei Gemelli diversi che sarà aperto da un’altra cantante augustana Giorgia Fazio.

giovedì 23 maggio, vigilia della festa, ad esibirsi a partire dalle 22, in piazza Castello, sarà Max Gazzè in “Musicae loci 2024” con la “Calabria orchestra”;

venerdì 24 maggio, festa del patrocinio di San Domenico, la serata sarà allietata a partire dalle 22 da Marzia Toscano music band in concerto e dallo spettacolo con Salvo La Rosa e Giuseppe Castiglia; all’una alla Badiazza- porto turistico Xifonio si potrà assistere allo spettacolo dei fuochi pirotecnici “Tra cielo, terra e mare”;

per sabato 25 maggio, infine, il programma prevede il concerto di Enrico Ruggeri, alle 21,30, in piazza Castello.

Per raggiungere più facilmente il centro storico, cuore dei festeggiamenti, l‘amministrazione comunale ha messo a disposizione, dalle 18 alle 2, due bus navetta gratuiti con partenza dalla Borgata, dall’area di via Bruno Buozzi.