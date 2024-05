Festa di San Domenico: la Madonna dell’Odigitria affidata ai giovani del “Gruppo Tradizioni Augusta”

In occasione della festa di San Domenico, la Confraternita dell’Itria ormai da qualche anno ha adottato una linea ben chiara: quella della promozione delle tradizioni locali tra i giovani. Così quest’anno, a portare in processione il piccolo simulacro della Madonna Odigitria, ci hanno pensato quattro ragazzi appartenenti al “Gruppo Tradizioni Augusta” che frequentano il liceo Megara e l’ istituto Arangio Ruiz. Si tratta di Sebastiano Bonaccorso e Lorenzo Ballotta della 1A del classico Megara, di Stefano Migneco della 2A dello stesso istituto e Lorenzo Paci (3B Scienze applicate Ruiz) che sono stati coordinati da Massimiliano Farina, Nicolò Scarpato e Stefano Russo, i tre ideatori di questa piccola realtà giovanile augustana, nonché rispettivamente presidente, vice presidente e segretario della stessa.

“I ragazzi hanno subito accettato la nostra proposta senza alcuna esitazione e si sono messi subito a disposizione. È nostro dovere ringraziare tutta la confraternita di Maria Santissima Odigitria e in particolare il suo governatore e ormai amico Pino Carrabino per il suo instancabile lavoro di mantenimento delle tradizioni e per aver contato ancora una volta sulla forza di volontà dei giovani augustani– ha detto Farina- Anche i ragazzi, nel corso di una breve intervista girata all’interno della chiesa delle Anime sante, hanno confermato e rafforzato queste tesi, aggiungendo che “la tradizione non è conservare le ceneri, ma tenere acceso il fuoco”.

“Il Gruppo Tradizioni Augusta è nato quasi per gioco nel giugno del 2023 e adesso conta 15 ragazzi che condividono l’amore per la città e la passione per le nostre bellissime tradizioni. È bene inoltre ringraziare Francesca Limer, anche lei parte del direttivo, che cura i nostri profili social e ci appoggia in ogni decisione e iniziativa”- ha aggiunto Scarpato.

Per Russo “aver partecipato alla processione del santo patrono ci fa ben sperare verso il futuro. Speriamo sia solo l’inizio, abbiamo dimostrato che i giovani non sono indifferenti alle tradizioni.”