Feltri e “i meridionali inferiori”: anche da Augusta arriva una querela contro il direttore di Libero

Arriva anche da Augusta una querela per discriminazione razziale, etnica e religiosa contro il direttore del quotidiano Libero Vittorio Feltri, finito nell’occhio del ciclone da alcuni giorni per aver affermato, che i meridionali sono inferiori a noi settentrionali” durante la trasmissione “Fuori dal coro” andata in onda su Rete 4 martedì scorso. Ad averla presentata al tribunale di Siracusa, attraverso il suo legale di fiducia Corrado Amato, è stato Giorgio Càsole, docente liceale in pensione, giornalista pubblicista, autore e coautore di numerose pubblicazioni che si unisce, dunque, a quanti lo hanno già fatto a livello nazionale come il sindaco di Napoli Nicola De Magistris ed il giornalista e senatore Sandro Ruotolo. L’ Ordine dei giornalisti sta inoltre, valutando l’ipotesi di danno d’immagine.

Nella querela Casole sostiene che Feltri nel pronunciare quella farse “fa riferimento a una presunta superiorità dei cittadini nord italiani rispetto a quelli del sud” e che “l’articolo 604 del codice penale rubricato “propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa” punisce con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a 6000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico”. Pertanto si ravvisano “evidenti profili di rilevanza penale, tali da richiedere il sollecito intervento delle competenti autorità giurisdizionali”. Anche perche’ “la condotta di Feltri Vittorio non è occasionale e non è difficile reperire altre simili affermazioni poste in essere dal medesimo su reti televisive nazionali”.

Casole si riserva, inoltre, di costituirsi parte civile per il risarcimento dei danni materiali e morali subiti in conseguenza della condotta del direttore del giornale lombardo.