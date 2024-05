Federico II di Svevia rivive ad Augusta con il corteo storico della Principe di Napoli

Grande festa al primo istituto comprensivo Principe di Napoli per la 14esima edizione del Corteo storico dedicato a Federico II di Svevia e inserito nel cartellone dei festeggiamenti in onore di San Domenico, promossi dal Comune. Alunni, docenti, genitori e collaboratori, guidati dal dirigente scolastico Agata Sortino, ieri hanno fatto rivivere alla città di Augusta lo splendore della corte federiciana.

Il Corteo storico, alla presenza oltre che della dirigente del sindaco Giuseppe Di Mare, del vice sindaco Tania Patania e Biagio Tribulato assessore alla Pubblica istruzione, il presidente del Consiglio di Istituto Florindo Passanisi, è partito ieri, dalla cittadella degli studi di via Strazzulla, per poi percorrere le vie principali del centro storico per poi presentare in piazza Duomo una serie di suggestive coreografie che hanno visto protagonisti gli studenti e le studentesse dell’istituto. Ad arricchire il corteo quest’anno è stata la rievocazione del personaggio di Giovanna D’ Arco interpretata dall’attrice augustana Anna Passanisi che, accompagnata dalla voce narrante di Davide Sbrogió , ha dato vita a “Volti di donna” , il progetto finanziato dalla Regione siciliana di cui l’istituto ha ottenuto il finanziamento.

In un percorso formativo che fa riferimento alla diffusione dei valori della legalità e al rispetto delle differenze di genere, l’eroina Giovanna D’ Arco rappresenta la figura femminile determinata ed ispirata che va incontro al proprio destino. Ne abbiamo riscoperto il dramma attraverso l’interpretazione di uno stralcio dell’ opera “L’allodola” del drammaturgo francese Jeans Anouilh nel momento in cui la voce dell’ arcangelo San Michele, interpretata da Davide Sbrogió, incita Giovanna, presentata da Anna Passanisi, a compiere la sua missione indossando gli abiti di un guerriero per liberare la Francia.

La scena è stata anticipata da una coreografia, con effetti scenici, delle danzatrici del fuoco che hanno rievocato l’elemento, richiamando le fiamme, che sono capaci, con la loro forza devastatrice, di distruggere il corpo e l’anima. A conclusione dello spettacolo le acrobazie degli sbandieratori che con destrezza ed abilità hanno reso omaggio all’ imperatore. Hanno omaggiato l’imperatore Federico la corte con dame e cavalieri, odalische e saraceni, danzatrici e giullari per ricordare l’uomo dal grande ingegno che alla nostra storia rese imprese e gloria.

A ringraziare quanti si sono adoperati per la riuscita della manifestazione, la dirigente Agata Sortino che, tra mille sorrisi ed abbracci, ha sottolineato l’impegno, la collaborazione e la professionalità di quanti ogni anno si spendono per regalare alla comunità augustana un tuffo nella storia e nelle tradizioni delle origini.

“Grazie alla dirigente perché si capisce che dietro tutta questa fantastica manifestazione c’è un grandissimo lavoro di squadra, di docenti, di alunni, genitori e di prove. Grazie alla Principe di Napoli che ha fatto oramai di questo evento un momento centrale dei nostri festeggiamenti in onore del Santo patrono”– ha commentato alla fine il sindaco Di Mare dicendosi grato con le forze dell’ordine che hanno garantito la sicurezza e con tutti volontari che hanno collaborato alla buona riuscita dell’evento.