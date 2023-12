“Favola industriale blues”, torna lo spettacolo di Ivano Di Modica da Augusta

Torna in provincia di Siracusa lo spettacolo “Favola industriale blues” della compagnia Area teatro e dell’augustano Alessio Di Modica. Nato nel 2004 non si è mai si è fermato, da allora ha avuto diverse forme e versioni, arricchendosi e dialogando costantemente coi tempi e con i territori, con l’evolversi delle istanze e delle lotte. Lo scorso maggio è stato rimesso in circolazione con la coproduzione di Re Common, lo spettacolo nasce da una profonda ricerca sul campo motivata dalla lunga militanza, che affonda le radici nei movimenti ambientalisti di fine anni ‘90 e inizi anni 2000, della compagnia sulla questione ambientale. “Oggi si pensa che per parlare della situazione ambientale dei territorio basta ascoltare qualche persona del luogo, fare leva su qualche approssimazione storica; – si legge in una nota- negli anni si sta consolidando una narrazione vittimistica e superficiale di alcuni luoghi sensibili alla devastazione ambientale, invece i meccanismi storici e sociali sono molti complessi e vanno studiati, visti, ascoltati alla radice. L’incontro, lo scorso agosto, con i genitori tarantini è stato significativo, per esempio, attraverso lo spettacolo hanno raccolto fondi per costruire un monumento alla memoria dei bambini vittime dell’inquinamento”.

Lo spettacolo racconta lo sviluppo, il sogno e il declino storico e sociale delle società industriali, partendo dal territorio di appartenenza della compagnia, il sud est della Sicilia, ma trasformando la storia in una narrazione universale che potrebbe essere quella di tutti il sud industrializzati del mondo. Ai contenuti Alessio Di Modica accompagna una ricerca artistica unica contaminando l’arte antica del cunto con il ritmo e il suono del blues, creando un linguaggio e un registro comunicativo originale, personale che diventa voce collettiva dei personaggi che popolano questa storia.

Lo spettacolo si terrà a Sortino, al teatro Impero di via Resistenza, domenica 17 dicembre, alle 19, organizzato dall’Arci Esedra di Sortino.