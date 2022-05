Farfalle all’uncinetto in libertà negli alberi e nelle scuole. “Insieme per volare” con “Yarn bombing Augusta”

Seicento farfalle nei toni del blu posizionate nelle scuole dell’obbligo e tante altre di tutti i colori dell’arcobaleno sparse in vari punti della città.

Sono la nuova “fatica” delle “uncinettine” della “Yarn bombing Augusta”, l’associazione che raggruppa amanti dell’ uncinetto che le hanno realizzate da poco nell’ambito del progetto “Insieme per volare” suddiviso in due parti: la prima dedicata all’autismo e l’altra ad abbellire tanti angoli del territorio.

Dal 31 marzo, infatti, le farfalle blu colorano gli ingressi dei 4 istituti comprensivi cittadini Principe di Napoli, Salvatore Todaro, Domenico Costa e Orso Mario Corbino, mentre da qualche giorno le altre farfalle si trovano in bella mostra soprattutto negli alberi in piazza e viale Risorgimento, al parco giochi del campetto Carrubba, alle giostrine della villa comunale, in piazza Duomo, al parco giochi della Borgata, in piazza America e Sacro Cuore e al parco giochi Brucoli.

E una farfalla gigante, dai colori sgargianti, realizzata con ben 340 mattonelle, è affissa sulla recinzione esterna della Cittadella degli studi in viale Eroi di Malta e fa da sfondo al primo contest fotografico promosso dall’associazione a cui si può partecipare postando nel gruppo Facebook massimo 2 foto.

Le prime 3 foto più votate saranno premiate con dei simpatici regalini realizzati all’uncinetto, il contest scade lunedì 9 maggio e la premiazione avverrà nei giorni a seguire.

“Questo progetto Insieme per volare vuole essere un segnale di inclusione sociale per sostenere l’autismo, ma soprattutto -dice Elvira Cappelleri, presidente dell’associazione- vuole lanciare un messaggio che riporta all’obiettivo dell’associazione, quello di abbellire e ridare colore ad alberi, aiuole, piazze e parchi giochi della città con questa meravigliosa forma d’arte antica che si modernizza e si modella con l’unione di intenti e di idee“.

Ogni mattonella, ogni farfalla, ogni singola maglia realizzata a mano è tempo prezioso che ogni donna ha dedicato allontanando preoccupazioni, paure, dispiaceri della vita quotidiana.

“La ricerca dei colori e degli schemi da seguire impegna la mente deviandola, allontanandola dalla realtà talvolta dolorosa delle malattie fisiche e mentali. –prosegue Cappelleri- Questa è l’arte dell’uncinetto fine a se stessa, se poi viene utilizzata per scopi sociali e culturali e non a scopi di lucro eleva l’anima di chi la pratica e riempie occhi e cuore di chi la guarda e la apprezza, soprattutto i bambini e gli anziani. Grazie a tutte le donne che si mettono in gioco, che credono a ogni progetto fino in fondo senza mollare nonostante a volte si è sotto pressione e si lavora fino a tarda notte”.