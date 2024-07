Extracosto indifferenziata in discarica: più di un milione di euro per il Comune di Augusta

“Sono stati stanziati 50 milioni per sostenere i comuni che hanno affrontato degli extracosti per il conferimento del rifiuto indifferenziato Lo avevo promesso in audizione ed oggi arriva la conferma con il decreto a firma dell’assessore Roberto Di Mauro. Ringrazio l’assessore Mauro per il coordinamento e il presidente Renato Schifani per aver mantenuto l’impegno”.

L’annuncio è del deputato regionale Giuseppe Carta che specifica che per la provincia aretusea i fondi saranno così ripartiti: città di Siracusa (2.039.087,38 euro), per Avola (349.282,21), per Augusta (1.048.609,71), per Lentini (326.600,72), Melilli (11.220,88) e per Sortino (50.841,23).

Soddisfatto il deputato di FdI Carlo Auteri: “un governo vicino ai comuni per l’emergenza rifiuti e il sostegno delle casse comunali – sottolinea – Ci impegniamo a tutelare le tasche dei cittadini e a evitare l’aumento delle tasse. Noi continuiamo con forza e amore per la nostra Sicilia”.