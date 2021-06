Ex SS 114 per Siracusa, scontro tra auto e camion: muore un uomo di 40 anni di Augusta

Aveva 40 anni e gestiva un tabacchi nella centralissima via Principe Umberto, Giovanni Rizzo, la vittima del gravissimo incidente stradale che si è verificato nella tarda mattinata di oggi sulla Siracusa- Catania. L’uomo era alla guida di una Ford focus in direzione di Siracusa che, poco prima dello svincolo per Sortino, secondo una prima ricostruzione effettuata dalla Polizia stradale intervenuta sul posto per i rilievi e per cause ancora al vaglio degli agenti, sarebbe sbandata entrando in collisione con un autocarro che viaggiava nello stesso senso di marcia.

Un impatto violentissimo che ha ridotto l’utilitaria ad un ammasso di lamiere accartocciate e che è stato fatale per il quarantenne augustano. A bordo viaggiavano anche una donna di 36 anni A.M., e una bimba di 7 che sono state trasportate in ospedale per tutte le cure del caso. Hanno riportato lievi ferite con prognosi rispettivamente di 5 e 10 giorni. Sul posto è arrivato anche l’elicottero del “118” per il soccorso ai feriti.

L’incidente, avvenuto intorno alle 13,30 ha bloccato il traffico in un’arteria extraurbana qual è la ex 114 densamente transitata ad ogni ora del giorno creando lunghissime file in direzione di Siracusa e gravi rallentamenti anche nella direzione opposta, in una giornata tra l’altro caldissima. La circolazione si è sbloccata intorno alle 15.