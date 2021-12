Evade due volte nella stessa giornata dai domiciliari per andare al bar o a passeggio. Arrestato

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Augusta, nell’ambito dei servizi finalizzati alla repressione dei reati in genere ed al controllo dei soggetti sottoposti alle misure restrittive della libertà personale, hanno arrestato, in flagranza di reato, un pregiudicato 53enne del luogo, poiché si è reso responsabile più volte del reato di evasione.

Infatti l’uomo, sebbene sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, è stato rintracciato 2 volte nella medesima giornata dai militari dell’Arma, fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo: in un’occasione era tranquillamente al bar e in un’altra stava passeggiando per strada.

L’arrestato dopo le formalità di rito, è stato sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità giudiziaria aretusea.