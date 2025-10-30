Estate 2025 finita (anche se il caldo resiste): ad Augusta bilancio positivo per i locali del centro

L’estate 2025 è ormai alle spalle, anche se le temperature ancora alte fanno pensare il contrario. Ad Augusta è tempo di bilanci, soprattutto per i locali del centro storico che, tra musica, aperitivi e turisti, hanno animato la stagione.

Siracusa News è andata a raccogliere le impressioni dei gestori: in molti parlano di un’estate positiva, con una buona presenza di visitatori e serate all’insegna della socialità.

Un’estate che si chiude con un bilancio nel complesso soddisfacente, ma anche con tante aspettative per il prossimo anno