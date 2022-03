Emergenza Ucraina, alla Misericordia di Augusta raccolta di alimenti, farmaci e beni di prima necessità

Anche la Misericordia di Augusta si mobilita per contribuire ad aiutare per l’emergenza guerra in Ucraina in linea con le Misericordie di tutta Italia che si sono messe in moto in moto da diversi giorni.

A partire dal lunedì 7 marzo e fino a venerdì 11 marzo avrà luogo una raccolta dei beni di prima necessità, farmaci e medicinali nella sede di via Gramsci, alla Borgata aperta dalle 8,30 alle 19, 30 dove chi vorrà potrà portare il proprio contributo.

Qui di seguito i beni necessari richiesti dalla Commissione europea:

alimentari: acqua, pasta, riso, sughi, legumi, tonno, carne in scatola, latte, omogeneizzati per bambini;

igiene personale: shampoo, bagnoschiuma, sapone liquido per mani, pannoloni per bambini, assorbenti;

coperte di lana, brandine pieghevoli, materassi con cuscini e biancheria da letto, detersivi liquidi per lavatrice e pulizia generale, borsa acqua calda;

farmaci: emostatici, antidolorifici, anticoagulanti, antistaminici, antinfiammatori, antipiretici, antivirali, anti tosse, spray gola/naso, antispastici, antiustionali.

materiale sanitario: kit per sutura e trattamento ferite, bisturi monouso sterili, ghiaccio istantaneo, acqua ossigenata, disinfettanti, iodio, deflussori, flebo, cateteri venosi, cerotti larghi, garze larghe, coban, bende (coesiva, orlata, elastica, oculare, all’ossido di zinco), bendaggio d’emergenza, garze con betadine, flaconi di betadine, siringhe 5ml/10ml/20ml, metalline.

“Le richieste di aiuto proveniente dell’Ucraina e dalle nazioni vicine, che stanno accogliendo migliaia di rifugiati, stanno aumentando. In questo momento così terribile, è necessario unire le forze e dare tutto l’aiuto che possiamo dare. Come Misericordie abbiamo deciso di sostenere anche una campagna promossa da Unhcr per sostenere gli aiuti umanitari”. – si legge su Facebook

Qui il link https://dona.unhcr.it/campagna/crisi-in-ucraina/