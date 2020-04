Emergenza covid 19, anche il Lions club Augusta host e il Leo aderiscono alla raccolta fondi

Anche il Lions club di Augusta aderisce alla raccolta fondi lanciata dal distretto siciliano del Lions 108YB, presieduta dal governatore Angelo Collura, che ha già donato in totale 80 mila euro alla Protezione civile regionale per fronteggiare le emergenze del territorio siciliano, potendo così meglio rispondere ai bisogni delle singole comunità. 70 mila euro provengono dal Fondo di solidarietà del club serve siciliano e 10.000, invece, sono stati donati direttamente da alcuni soci del Distretto.

“Come in tante altre zone d’Italia, l’azione dei Lions e dei Leo non si ferma e continua anche ad Augusta, perché in questo momento delicato ogni ulteriore contributo può essere utile alla causa: per questo motivo, il Distretto siciliano – fanno sapere in una nota Vincenzo Di Domenico ed Elvira Sangiorgi, rispettivamente presidente Lions e Leo di Augusta – ha acceso un conto dedicato ad una raccolta fondi aperta a tutte le società, enti, singoli cittadini e chiunque intenda dare il proprio contributo, consapevoli del fatto che la lotta al Covid 19 non si esaurirà purtroppo a breve. L’iniziativa è finalizzata ad essere utili alle nostre comunità, finalizzando le azioni in modo concreto sin da oggi. Ringraziamo i cittadini augustani che accoglieranno con favore la nostra iniziativa, contribuendo al perseguimento degli obiettivi della raccolta fondi”.

Gli estremi per la donazione sono: Banca Creval IBAN: IT55I0521616600000000091670, intestazione: The international association of Lions clubs distretto 108YB Sicilia – Emergenza Covid 19 Causale: Raccolta Fondi Emergenza COVID 19