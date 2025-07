Emergenza ambientale e incendio alla Ecomac, il Comitato Stop Veleni: “Comunicazione inadeguata, servono controlli e responsabilità”

Si è riunita in seduta straordinaria ieri, 24 luglio, ad Augusta la IV Commissione Territorio e Ambiente dell’Ars per discutere dell’emergenza ambientale, anche e soprattutto in seguito all’incendio divampato il 5 luglio scorso presso la Ecomac.

La seduta, come da regolamento, si è tenuta a porte chiuse. Per il Comitato Stop Veleni sono state invitate a partecipare Cinzia Di Modica e Giusi Nanè.

Dopo gli interventi di tutti i parlamentari regionali, dei sindaci presenti, del presidente del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, dei Vigili del Fuoco, degli assessori regionali, dei rappresentanti di ASP Siracusa e di ARPA, nonché dei rappresentanti di Italia Nostra e di Legambiente, e anche il Comitato Stop Veleni è stata concessa la parola.

La seduta si è poi conclusa con un breve intervento del prefetto uscente Signer, giunto sul finire dei lavori, e del direttore di ARPA, dott. Infantino.

Riassumendo i lavori, è emerso chiaramente che quasi tutti gli intervenuti hanno evidenziato come, in occasione di eventi drammatici come l’incendio all’Ecomac, il territorio, nella persona dei suoi amministratori, abbia totalmente mancato nella comunicazione con i cittadini.

“Nessuna capacità di fare squadra rapidamente, nessuna informazione fornita ai residenti come previsto dalla legge, nonostante il cielo fosse oscurato da una fitta coltre di fumo nero e maleodorante. – spiegano gli esponenti del comitato Stop Veleni – Secondo gli amministratori presenti, il continuo mutare dei venti, la mancata comunicazione tempestiva dei dati ARPA e l’idea diffusa che non spettasse a loro ma ad altri enti lanciare eventuali allarmi, avrebbero reso impossibile ogni interlocuzione immediata con gli abitanti. “Prima si doveva capire cosa stava succedendo e cosa c’era nell’aria, e solo dopo si poteva allertare la popolazione”, è stata la giustificazione più ricorrente. È emersa così, come se ve ne fosse ancora bisogno, la totale inadeguatezza ad affrontare sinistri disastrosi come quello avvenuto, che si inserisce in una lunga scia di incidenti e fuori servizio nell’area”.

La Procura di Siracusa ha aperto un fascicolo di indagini sui fatti e si attendono con interesse gli esiti.

Il Comitato Stop Veleni, pur consapevole di quanto si potesse prevedere l’esito della seduta, ha deciso di partecipare per ribadire l’importanza della cittadinanza attiva. “Fino a quando non si comprenderà questo valore – si legge nella nota – continueremo a fare il gioco di chi si diverte a martoriare questo territorio”.

Il Comitato ha affidato l’intervento in aula a Cinzia Di Modica, che ha rappresentato le istanze dei cittadini che, in quelle ore drammatiche e nei giorni successivi, si erano rivolti al CSV. Tra gli episodi più gravi riportati, anche il comportamento di alcuni medici che avrebbero sconsigliato ai pazienti di recarsi nei pronto soccorso locali per segnalare i sintomi accusati.

Di Modica ha richiesto che le centraline di monitoraggio dell’aria in zona perindustriale, attualmente escluse dal piano di vigilanza, vengano inserite nel report istituzionale annuale sulla qualità dell’aria.

Inoltre, ha sollecitato l’installazione di campionatori ad alta precisione per la rilevazione della diossina, considerata la presenza ad Augusta di un grande inceneritore e il tentativo in corso di costruirne altri.

È stata chiesta infine una chiara presa di posizione e un intervento normativo urgente in merito al vuoto normativo esistente su determinati inquinanti e sul Piano di Tutela della Qualità dell’Aria per le zone perindustriali, come il SIN siracusano.

“Ci siamo fatti l’idea, sperando di sbagliarci, che nessuno vorrà assumersi la responsabilità di quanto accaduto nell’AERCA di Siracusa – commenta il Comitato – Osservando le vigorose strette di mano e gli abbracci compiaciuti della classe politica e amministrativa, il pensiero è andato alla recentissima sentenza n. 20381/2025, che riconosce la giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana in tema di responsabilità per i danni causati dal cambiamento climatico”.

“Chiunque abbia percepito una lesione al proprio diritto a vivere in un ambiente salubre – conclude il Comitato – provveda a denunciarla presso le autorità competenti. L’impegno contro la ‘campagna di disinformazione di massa’ ha bisogno del contributo di ciascuno. Le pronunce europee affermano chiaramente la giustiziabilità dei diritti ambientali: non scoraggiatevi, fatevi avanti”.