Emergenza alimentare, Misericordia Augusta e Fondazione Catalano: “aiutateci, cercate il carrello solidale nei supermercati”

“Aiutateci ad aiutare. È semplice, cercate e chiedete il “carrello solidale” in questi supermercati e donate ciò che potete”. L’appello arriva da Misericordia Augusta e Fondazione Catalano che si rivolgono agli augustani che, in questi mesi di emergenza anche alimentare dovuta al lockdown per evitare la diffusione del Covid 19, hanno donato generi alimentari di prima necessità destinati a chi non riusciva neanche a mettere un piatto di pasta a tavola.

E che continua ad avere difficoltà anche adesso. “Purtroppo l’emergenza sanitaria venutasi a creare – dicono – ha lasciato una profonda ferita nel tessuto economico e sociale di tante famiglie, molte delle quali con bambini anche molto piccoli, che non riescono a dare loro da mangiare. Questo è il motivo per cui continuiamo ad impegnarci con i nostri volontari e chiediamo aiuto a chi può darci una mano con gli alimenti. Al nostro fianco ancora i supermercati: Ard di viale Risorgimento, Conad e Giunta di via Roma, Cash & Carry sulla provinciale per Brucoli, Domus di via Citrus, ma anche grazie alla sensibilità e disponibilità dei direttori del Decò e dell’Eurospin che si sono messi a disposizione”.

All’inizio della pandemia, a marzo, erano 30 le famiglie assistite con i generi di prima necessità da Misericordia e Fondazione Famiglia Giuseppe Catalano onlus, nei mesi successivi sono cresciute a più di 80 e a queste si aggiunge il sostegno dato alle 8 Caritas cittadine che fanno riferimento alle vari parrocchie con la donazione di alimenti. “Oggi riusciamo ancora a sostenere poco più di 50 famiglie che hanno bisogno di aiuto” – aggiungono i volontari che hanno dedicato più di 120 giornate di servizio attivo all’assistenza alimentare.

Per donazioni o contatti si può chiamare la Misericordia al numero 0931991717 o la Fondazione Catalano allo 0931 978602.