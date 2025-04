Elezioni Libero Consorzio di Siracusa, Augusta rimane a bocca asciutta

Augusta rimane a bocca asciutta alle elezioni di secondo livello dei consiglieri provinciali del Libero Consorzio Comunale di Siracusa di ieri e non ha eletto nessuno consigliere.

Solo ottavo Marco Niciforo, consigliere comunale eletto con la civica “Augusta 2020” e molto vicino al sindaco Giuseppe Di Mare, che faceva parte della lista “Comuni al centro”, collegata al presidente eletto Michelangelo Giansiracusa alla quale sono scattati sette seggi. Come primo dei non eletti potrà ambire alla poltrona solo nel caso in cui qualcuno dei sette eletti scelga di dimettersi.

Nulla di fatto neanche per l’azzurro Corrado Amato né per Giancarlo Triberio capogruppo in aula del Pd, quest’ultimo sosteneva alla presidenza Giuseppe Stefio, sindaco di Carlentini.

Al momento la ripartizione dei seggi dovrebbe essere la seguente: 7 alla lista Michelangelo Giansiracusa Presidente, 2 a testa per Forza Italia e Fratelli d’Italia e 1 per il Partito Democratico.