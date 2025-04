Elezioni Libero Consorzio di Siracusa, il Pd: “il centrodestra tradisce Augusta”

Augusta “tagliata” fuori da un ente che sarà cruciale per lo sviluppo del territorio: dalla gestione delle strade provinciali alle scuole superiori, dai beni culturali alla futura gestione dell’ acqua e della depurazione. A commentare il fatto che per la prima volta nella storia della città Augusta non avrà alcun rappresentante all’interno del Consiglio provinciale sono i due consiglieri comunali del Pd Milena Contento e Giancarlo Triberio, quest’ultimo candidato a sostegno di Stefio presidente che non è stato eletto, che definiscono l’ assenza di rappresentanza augustana a livello provinciale un fatto “gravissimo, che indebolisce la seconda città per dimensioni e punto focale della zona industriale e del porto sia per il peso politico che il sindaco si é sempre vantato di avere che numerico per il gran numero di consiglieri che sostengono questa amministrazione che potremmo definire una maggioranza “bulgara”. Che con il voto ponderato aveva un peso elettorale secondo solo al capoluogo e che, a differenza degli altri comuni, é stata mortificata da scelte e gestione politica fallimentare per la nostra comunità e che dovrebbe aprire a riflessioni– scrivono in una nota- Ai cittadini augustani rimangono, forse, contributi una tantum per spettacoli e iniziative estemporanee, ma senza una visione strutturale e senza un rappresentante che tuteli davvero gli interessi della città nel Libero Consorzio”.

Per Triberio “è una sconfitta politica e istituzionale che pesa sulla classe dirigente locale di centrodestra dell’amministrazione Di Mare, incapace di far valere il peso della città in un contesto tanto rilevante rispetto alle future scelte politiche ed investimenti che riguarderanno la nostra città e il suo sviluppo”. L’auspicio della collega Contento, è allora quello che il sindaco Di Mare “faccia una seria valutazione sulla gravità della sconfitta subita, il risultato ottenuto e cioè che nemmeno il consigliere di punta di questa amministrazione Niciforo è risultato eletto, forse – sottolinea- sacrificato insieme agli interessi della nostra città sull’ altare dell’opportunismo politico della sua personale scalata, che ora ci propina civismo, poi si avvicina a FdI, poi se ne allontana, tutto ad uso e consumo della sua personale carriera, senza curarsi del grave danno arrecato alla comunità, attento solo al proprio personale consenso elettorale. Città molto più piccole della nostra e con un peso ponderale molto più basso hanno saputo esprimere un loro rappresentante E noi staremo a guardare”.

I due esponenti del Pd avrebbero preferito che fossero i cittadini e non solo i sindaci e i consiglieri comunali a scegliere democraticamente il presidente e i consiglieri provinciali, mentre la legge ha affidato questo diritto solo ai sindaci e consiglieri comunali, con la peculiarità anche del voto ponderato che ha trasformato questa elezione “in una mera partita aritmetica basata su accordi preelettorali e non su programmi o visioni per il territorio. Facciamo i nostri auguri al neo eletto presidente Giansiracusa e a tutti i consiglieri eletti. Ringraziamo il sindaco Giuseppe Stefio per essersi messo a disposizione come candidato presidente del Pd e ci complimentiamo per la sua elezione a consigliere provinciale, candidatura che abbiamo sostenuto con forte convinzione. Infine un sentito ringraziamento va al Movimento 5 Stelle e ai consiglieri civici che hanno inteso condividere questo percorso gettando così le basi per costruire un’ alternativa credibile, forte e duratura, sia livello provinciale che per il futuro della nostra città”.