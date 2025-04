Elezioni Libero Consorzio di Siracusa, chi sono i candidati di Augusta

Sono tre gli augustani in corsa per l’elezione di secondo livello dei consiglieri provinciali del Libero Consorzio Comunale di Siracusa prevista per domenica 27 aprile. Ieri sono stati ufficializzati i nomi delle liste dei vari partiti: Forza Italia ha schierato Corrado Amato, consigliere comunale megarese del partito degli azzurri che, ad Augusta, sostiene la maggioranza del sindaco Giuseppe Di Mare.

Si trova, invece, tra le fila di “Comuni al centro”, lista collegata al candidato presidente Michelangelo Giansiracusa, l’altro consigliere comunale augustano Marco Niciforo, eletto con la civica “Augusta 2020” e uno dei maggiori sostenitori del primo cittadino megarese di Fratelli d’Italia che non ha nessun augustano all’interno del partito di centro destra.

E’ candidato, infine, con il Partito democratico che sostiene Giuseppe Stefio, sindaco di Carlentini, alla presidenza, il consigliere e capogruppo in Consiglio comunale Giancarlo Triberio.