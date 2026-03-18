Elezioni Augusta, Avs presenta candidati e programma: conferenza stampa il 20 marzo

In vista delle elezioni amministrative di Augusta, Alleanza Verdi Sinistra organizza una conferenza stampa di presentazione in programma venerdì 20 marzo alle 15:45, nei locali del comitato di via Principe Umberto 334.

All’incontro parteciperanno Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Avs al Senato, Salvo Pancari, candidato sindaco della coalizione progressista, e Seby Zappulla, segretario provinciale di Sinistra Italiana-Avs. Saranno inoltre presenti i candidati e le candidate al consiglio comunale.

Le elezioni amministrative si terranno domenica 24 maggio, dalle 7 alle 23, e lunedì 25 maggio, dalle 7 alle 15.