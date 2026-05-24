Elezioni amministrative in Sicilia: al voto Augusta

Sono iniziate oggi e proseguiranno anche domani le elezioni amministrative in Sicilia. Nella provincia di Siracusa sono tre i Comuni chiamati al voto per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale: Augusta, Floridia e Lentini.

Augusta

Ad Augusta il sindaco uscente Giuseppe Di Mare si ricandida sostenuto da otto liste. La squadra degli assessori designati comprende Alessandro Ambrosio, Concetto Cannava, Pino Carrabino, Cristina Mignosa e Biagio Tribulato.

A contendersi la guida della città anche Concetto Cacciaguerra, che ha indicato come assessori designati Giulio Morello, Daniela Sessa, Sebastiano Castorina e Massimiliano Strazzulla.

Terzo candidato è Salvo Pancari, sostenuto da tre liste. Gli assessori designati sono Maria Grazia Patania, Alessandra Aloisi, Maria Moschitto e Roberta Suppo.

Le urne resteranno aperte anche domani. Lo scrutinio prenderà il via subito dopo la chiusura delle operazioni di voto.