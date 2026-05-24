Elezioni amministrative, affluenza in crescita ad Augusta

Seggi aperti da questa mattina in Sicilia per le elezioni amministrative 2026. Sono complessivamente 71 i Comuni dell’Isola chiamati alle urne per il rinnovo di sindaci e consigli comunali. In provincia di Siracusa si vota ad Augusta, Floridia e Lentini.

Secondo i dati diffusi dalla Regione Siciliana alle ore 23, l’affluenza registra un incremento in tutti e tre i Comuni rispetto alla precedente tornata amministrativa.

Ad Augusta hanno votato 16.121 elettori su 32.828 aventi diritto, pari al 49,11%, con un aumento dell’1,42% rispetto al 47,69% delle precedenti amministrative.

Domani, alla chiusura dei seggi, prenderanno il via le operazioni di scrutinio che porteranno all’elezione dei nuovi sindaci e al rinnovo dei consigli comunali.