Ultime news

1 minuto di lettura
comunali

Elezioni amministrative ad Augusta, c’è tempo fino alle 15 per votare

Lo scrutinio prenderà il via subito dopo la chiusura delle operazioni di voto

Lo scrutinio prenderà il via subito dopo la chiusura delle operazioni di voto

1 minuto di lettura

Sono iniziate ieri e proseguiranno anche oggi, fino alle 15, le elezioni amministrative in Sicilia. Nella provincia di Siracusa sono tre i Comuni chiamati al voto per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale: Augusta, Floridia e Lentini.

Augusta

Ad Augusta il sindaco uscente Giuseppe Di Mare si ricandida sostenuto da otto liste. La squadra degli assessori designati comprende Alessandro Ambrosio, Concetto Cannava, Pino Carrabino, Cristina Mignosa e Biagio Tribulato.

Lo scrutinio prenderà il via subito dopo la chiusura delle operazioni di voto.

Elezioni amministrative, affluenza in crescita ad Augusta

i dati delle 23


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni