Elezioni amministrative ad Augusta, c’è tempo fino alle 15 per votare

Sono iniziate ieri e proseguiranno anche oggi, fino alle 15, le elezioni amministrative in Sicilia. Nella provincia di Siracusa sono tre i Comuni chiamati al voto per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale: Augusta, Floridia e Lentini.

Augusta

Ad Augusta il sindaco uscente Giuseppe Di Mare si ricandida sostenuto da otto liste. La squadra degli assessori designati comprende Alessandro Ambrosio, Concetto Cannava, Pino Carrabino, Cristina Mignosa e Biagio Tribulato.

Lo scrutinio prenderà il via subito dopo la chiusura delle operazioni di voto.