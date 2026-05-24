Elezioni amministrative ad Augusta, alle 12 affluenza al 17,66%

Sono aperti da questa mattina i seggi per le elezioni amministrative in Sicilia. In tutta l’Isola sono 71 i Comuni chiamati al voto per il rinnovo di sindaci e consigli comunali. Nella provincia di Siracusa si vota in tre centri: Augusta, Floridia e Lentini. I seggi resteranno aperti oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15.

Alle 12 sono stati diffusi i primi dati ufficiali sull’affluenza nei tre Comuni del Siracusano interessati dalla tornata elettorale. I numeri fanno registrare una partecipazione in lieve crescita rispetto alle precedenti amministrative.

Ad Augusta hanno votato 5.799 elettori su 32.828 aventi diritto, pari al 17,66%, contro il 16,19% delle precedenti elezioni, con un incremento dell’1,48%.