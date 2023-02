Elena Ferraro ad Augusta: il coraggio della paura. Il suo “no” alla mafia raccontato agli studenti

“Non sono un’eroina, quando lo racconto mi viene da piangere perchè rivivo quello che mi è successo, ho un tremore interno che si manifesta. Ho avuto paura, è stato molto difficile. Sono una donna, un normalissimo imprenditore, che ha compiuto una scelta di legalità, ho solo difeso la mia struttura, i mie lavoratori. Sono una persona normale che ha visto e continua a vivere una vita normale e sono consapevole del fatto che questa terra non ha bisogno di eroi, ma di esempi di normalità. Quando vedete due ragazzi che litigano tra di loro, cosa fate? Non vi viene istintivo separarli o cercare di risolvere il problema? O vi girate dall’altra parte?”

Elena Ferraro lo ha raccontato così ieri mattina il suo “no alla mafia” di Castelvetrano, nel trapanese agli studenti del primo istituto comprensivo Principe di Napoli, che l’hanno accolta e ascoltata in religioso silenzio, insieme all’amministrazione comunale, nel salone di rappresentanza del Comune intitolato a Rocco Chinnici. Non vuol passare per un’eroina, a chi la ascolta dà un senso di pace, di normalità, ma di certo il suo gesto fortissimo, “controcorrente” anche perchè compiuto proprio nella terra del boss mafioso Matteo Messina Denaro quando ancora spadroneggiava, è un esempio. Vibrante, appassionato, vero. Di forza, di carattere e soprattutto di onestà, nutrimento per le nuove generazioni.

In due ore di incontro Ferraro, che sarebbe dovuta diventare nei progetti dei mafiosi, “la regina del sanità trapanese” e che qualcuno, in paese, chiamava “infame” per non essersi piegata ai voleri della mafia, non si è sottratta alle curiosità gli alunni che, se pur in una giornata non di lezioni come il sabato, sono stati in tanti ad ascoltarla. Accompagnati dai docenti e dalla dirigente scolastica Agata Sortino hanno rievocato le storie delle vittime della mafia, del piccolo Giuseppe Di Matteo, il bambino sciolto nell’acido per vendetta contro il padre diventato collaboratore di giustizia, di Peppino Impastato, di don Pino Puglisi, del “giudice ragazzino” Rosario Lavatino e hanno posto domande all’imprenditrice, che nel 2013 nel suo centro medico di radiologia di Castelvetrano ricevette la visita di un uomo, che si presentò come Messina Denaro. Era il cugino del più “famoso” boss di mafia Matteo, allora latitante. Avrebbe voluto usare la sua struttura sanitaria per riciclare denaro sporco e al contempo, fare soldi per mantenere i detenuti in carcere e pagare così il loro silenzio e le loro famiglie a casa.

“Nella mia struttura sarebbero entrati tanti soldi sporchi, sarebbe cresciuta, avrei assunto personale ma in realtà – ha sottolineato – sarebbe stato come un cancro che divora la società dall’interno, perché non sarei stata più la proprietaria, ma sarei stata a servizio”. Cosi si oppose e disse di no e per questo ricevette intimidazioni: fili dei macchinari tagliati, pressioni da esterni che avrebbero voleva acquistare le sue quote: “ero la pecora nera che aveva rotto il sistema”. Denunciò tutto alla Squadra mobile di Trapani e venne messa sotto scorta, che se da un lato inevitabilmente l’ha condizionata perché la libertà era limitata, dall’altro le ha dato la consapevolezza “di aver fatto una cosa bella non solo per te stessa, ma anche per la comunità, quindi già questo pensiero ripaga di tutte le rinunce che hai dovuto fare”.

Gli uomini della Squadra mobile diventarono “i suoi angeli e confidenti” e mai ha avuto la sensazione di essere sola: “perché ho avuto sempre lo Stato accanto e le forze dell’odine, per questo esorto sempre a denunciare. Si può dire di no anche in quella terra. – ha aggiunto- Bisogna fare delle scelte e non girarsi dall’altro lato, dietro una scelta c’è la libertà. Quando ho detto quel no dentro di me è scattata un molla che deriva, secondo me, dall’educazione che ho ricevuto dai miei genitori, ma soprattutto anche dalla scuola dove si facevano tanti eventi sulla legalità che sono importanti . Fate tesoro di questi eventi”.

Sul recente arresto di Matteo Messina Denaro è convinta che sia una vittoria dello Stato. “Lo dico a gran voce, – ha concluso- non si è consegnato, non ci sono state trattative o fantasie del genere. Dopo decenni di terra bruciata attorno, visto che ogni anno c’erano decine di arresti e confische di tantissimi soldi e beni, lo Stato ha colpito in una crepa, la sua malattia. Nel momento in cui è stato più debole, lo Stato ha cercato la possibilità di intervenire”. E dopo 30 anni lo ha arrestato.

L’iniziativa è stata promossa dal primo istituto comprensivo Principe di Napoli, presenti le forze dell’ordine cittadine ed associazioni. “E’ un’esperienza educativa forte che mi auguro significherà nelle giovani menti l’avvio di qualcosa, Elena mi ha trasmesso pace, è una persona solare che ha un vissuto molto particolare- ha detto all’inizio la dirigente scolastica Agata Sortino- le persone con le mani pulite non le devono tenere in tasca, devono stringerle attorno ed accanto insieme agli altri per costruire il futuro che dobbiamo dare alle nuove generazioni”. Il racconto dell’imprenditrice è stato tradotto per i non udenti da Veronica Centamore, interprete della lingua dei segni voluta dalla dirigente scolastica per interrompe quel “mutismo funzionale” che si supera attraverso la conoscenza e con modelli di vita esemplari, come si supera pure il “mutismo culturale” interrotto da Elena Ferraro.

Ad accoglierla al Comune il sindaco Giuseppe Di Mare: “il messaggio che mi ha lasciato il racconto di Elena è che ha avuto sempre fiducia nello stato. Dobbiamo avere fiducia nello stato, negli insegnanti nei genitori in chi collabora per avere un territorio o un mondo migliore in un momento in cui è difficile aver fiducia” – ha detto.

“L’incontro di oggi con una persona straordinaria come Elena Ferraro – ha affermato dal tavolo dei relatori Michele Accolla, ex dirigente scolastico- è una di quelle figure, che ci danno il senso della battaglia per i valori e per la libertà, figure di riferimento che dobbiamo veramente seguire”. Come Libero Grassi, imprenditore coraggioso ucciso dalla mafia perchè non si piegò al pizzo e cui fu dedicata una maratona televisiva da Maurizio Costanzo, scomparso l’altro ieri per cause naturali, che scampò ad un attentato della mafia, che lo avrebbe voluto “punire” per avergli acceso i riflettori contro.

“Cominciate a stare con la schiena dritta, a non cedere a modelli distruttivi per voi e per gli altri, prendiamo ad esempio momenti belli come quello che la vostra scuola vi sta offrendo, fate che siano il faro della vostra vita”- ha detto rivolgendosi agli alunni.