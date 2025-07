Ecco i 35 neodiplomati del Liceo Megara con 100, di cui 10 con la lode

L’Esame di Stato rappresenta senza dubbio un “evento” carico di emozioni e significato per le nostre studentesse ed i nostri studenti e per l’intera nostra comunità scolastica.

Il Liceo Megara di Augusta si congratula e rivolge i suoi più sentiti e sinceri auguri a tutti gli alunni delle quinte classi degli indirizzi Classico, Scientifico, Linguistico e delle Scienze Umane che, al termine dell’anno scolastico 2024-25, hanno raggiunto questo importante traguardo, segnando la fine del loro percorso di studio liceale e l’inizio di nuove avventure accademiche e professionali.

Di seguito sono riportati i nomi dei 35 studenti che hanno conseguito il voto 100, di cui 10 con la lode, e il percorso che intendono intraprendere.

5^AC: Beatrice Buonomo (Scienze e Tecniche Psicologiche), Maria Vittoria Cifariello (Lettere Moderne), Diego Pustizzi (Odontoiatria), Matteo Russo (con lode, Giurisprudenza alla Luiss).

5^BC: Gaia Chiaramida (con lode, Lettere Classiche), Fabrizia Cipriani Gianino (Fisica), Martina Coronella (Accademia Navale), Laura Saraceno (Beni Culturali o Scienze della Comunicazione).

5^AS: Francesco Barbara (Guardia di Finanza), Aurora Gennuso (Filosofia), Serena Passaro (con lode, Ingegneria Gestionale), Ludovica Maria Saraceno (con lode, Economia), Chiara Serra (con lode, Ingegneria Gestionale).

5^BS: Beatrice Baudo (Medicina e Chirurgia), Maria Andrea Giangrande (Medicina e Chirurgia), Giada Gruppillo (Medicina Veterinaria), Alice Perticari (Giurisprudenza alla Luiss), Elena Spinali (con lode, Fisica), Giulia Vaiasicca (Scienze Biologiche).

5^CS: Vera Perini (Biotecnologie), Alessia Russo (con lode, Ingegneria Industriale Meccanica e Area Scientifica alla Scuola Superiore di Catania), Eugenia Valenti (Ingegneria Gestionale o Economia Aziendale), Lorenzo Campisi

5^AL: Aurora Marano (Scienze della Comunicazione con Specializzazione in Marketing), Martina Solaro (con lode, Lingue e Culture Europee), Chiara Vaiasicca (con lode, Lingue Straniere) e Marysol Spinali.

5^BL: Alberto Liggiato (Giurisprudenza), Francesco Pitari (con lode, Economia Aziendale), Mattia Salis (Fashion Design), Daniele Sulano (Professioni Sanitarie).

5^ASU: Martina Buono (Scienze e Tecnologie Psicologiche), Miryam Fassari (Neuropsicomotricità), Sara Scebba Cheren (Scienze dell’Educazione e della Formazione), Barbara Tringali (Medicina e Chirurgia).

Commenta il Dirigente Scolastico prof. Gianluca Rapisarda: “Con grande orgoglio e commozione dico a tutti i nostri diplomati ed in particolar modo ai “centisti” e “lodisti” che il conseguimento del Diploma di maturità non è soltanto un momento di saluto, ma costituisce il coronamento di un percorso formativo che ha visto crescere i nostri studenti e le nostre studentesse con grande merito e successi scolastici, extrascolastici ed umani. Sono fortemente convinto che l’aver frequentato il nostro prestigioso Istituto sarà per loro sempre un “marchio di fabbrica”, rendendoli sin da subito cittadini attivi e responsabili, pronti a spiccare il volo, seguire i loro sogni e correre verso nuovi orizzonti umani e professionali, nell’auspicio che le nostre strade possano al più presto incontrarsi di nuovo”.