È Stella (CambiAugusta) il presidente del Consiglio comunale. La minoranza diventa maggioranza e sette consiglieri escono prima del voto

E’ Marco Stella, ex consigliere comunale e presidente di CambiAugusta, di cui fa parte il sindaco Peppe Di Mare, il nuovo presidente del Consiglio comunale, che ieri pomeriggio ha riaperto le sue porte della sala Giacinto Franco per l’insediamento ufficiale e il giuramento dei 24 eletti alle amministrative del 4 e 5 ottobre. Un consiglio comunale che non è iniziato in quel clima di conciliazione tanto auspicato da più parti, visto che ha registrato la prima uscita dall’aula di sette consiglieri comunali – 6 di quella che numericamente era maggioranza ed è diventata minoranza, compreso il candidato a sindaco sconfitto Pippo Gulino – che non hanno così votato per Stella. Segno del mancato accordo proprio sulla nomina del consigliere di CambiAugusta che, in questi giorni, ha avviato e condotto le consultazioni con i vari gruppi politici in vista del primo importante appuntamento di ieri. E’ uno dei 5 consiglieri che rappresentava la minoranza in consiglio di Di Mare, che non ha avuto il premio di maggioranza ma ha però incassato la poltrona più ambita a palazzo San Biagio

Oltre ai 4 voti arrivati dalla stessa compagine, Francesco La Ferla e Paolo Trigilio (100 per Augusta), Andrea Lombardo e Rosaro Sicari di Federazione Augusta,– quest’ultimo già assessore che ha deciso di svolgere anche il ruolo di consigliere comunale – Stella ha ottenuto anche altri 9 preferenze provenienti 5 da con che a primo turno avevano sostenuto Massimo Carrubba, ovvero Biagio Tribulato e Margaret Amara (Attivamente), Giuseppe Tedesco e Manuel Mangano (Augusta coraggiosa) e Roberto Conti (Democrati e progressisti).

Altri 4 voti sono arrivati dal gruppo a sostegno di Pippo Gulino che, però, si è spaccato. A votare a favore del neo presidente sono stati, infatti, i consigli uscenti Marco Niciforo e Salvatore Errante (Augusta 2020) e le due new entries di Civica per Augusta Maria Grazia Patti e Salvo Serra. Ad uscire dall’aula prima del voto, oltre al sindaco sconfitto al ballottaggio Pippo Gulino, sono stati Milena Contento, Giuseppe Assenza, Mariangela Birritteri e Giuseppe Montalto (Nuovo patto per Augusta) e Corrado Amato e (Civica per Augusta). Ai sei si è aggiunto anche Giancarlo Triberio dei Democratici e progressisti che, fin dall’inizio di seduta, aveva dichiarato che sarebbe uscito dall’aula e non avrebbe votato per coerenza politica con la sua posizione di uomo di sinistra. Un dissenso palese quello dei sette, esternato nelle parole della più votata della lista Patto per Augusta Contento, ex consigliere comunale ed assessore che ha parlato di “traditori” e di “mercanteggiare” e ha invitato anche le consigliere donne a non farsi “trattare da alzatrici di mano”.

Sono rimasti all’opposizione, ribadendo che sarà costruttiva i 3 consiglieri pentastellati Marco Patti, Roberta Suppo e Chiara Tringali che hanno espresso tre voti per l’ex assessore della passata amministrazione Suppo. A presiedere la prima seduta è stato il consigliere comunale più anziano, cioè il più votato in assoluto in ogni competizione elettorale con 874 voti Tribulato e dopo la verifica di eventuali cause di incompatibilità dei 24 eletti, si è passato al giuramento vero e proprio alla presenza del segretario generale del Comune Dorotea Grasso. Al carrubbiano recordman di preferenze è andata la vicepresidenza con 14 voti della nuova maggioranza trasversale, tre anche in questo caso i voti per Suppo.

Il più giovane degli eletti con soli 22 anni è Mangano, il più “navigato” alla sua settima legislatura è invece Conti, già presidente del consiglio comunale. Più delle meta dei neo insediati, cioè 15, sono al loro debutto in aula, 5 sono riconfermati dell’ultima legislatura e per 4 è un ritorno in aula a distanza di anni.