Incidente È morto il ciclista coinvolto nello scontro sulla Sortino–Ferla L’uomo si trovava in sella alla sua bicicletta quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è verificato un violento impatto con un’automobile Link copiato!

