E’ di Augusta il nuovo contagio di coronavirus registrato domenica

È di Augusta il nuovo caso di persona positiva al Covid 19 già registrato e segnalato domenica scorsa in provincia di Siracusa, dopo circa due mesi di assenza di positivi. E’ una ragazza ritornata dal Sud America che, dopo aver effettuato il tampone risultato positivo, si trova già in isolamento domiciliare insieme alla sua famiglia. Sarebbe asintomatica e in buone condizioni di salute.

E’ uno dei 4 nuovi casi di positivi al Covid 19 registrati in Sicilia nelle ultime 48 ore.