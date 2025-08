Due musicisti augustani al premio “Più a Sud di Tunisi” di Portopalo

Sono Andrea Zanti e Gabriella Greco, entrambi 34enni di Augusta, i due musicisti che sabato 3 agosto, a Portopalo di Capo Passero, hanno ricevuto il premio nazionale “Più a Sud di Tunisi” insieme alla band Pink’s One – Pink Floyd Tribute Show, di cui fanno parte. Zanti è chitarrista e voce assieme al fondatore Alessandro Di Mauro, mentre Greco è una delle tre coriste e interpreti del celebre assolo vocale di “The Great Gig in the Sky”.

Giunto alla ventesima edizione, il riconoscimento promosso dall’Associazione Culturale Capo Passero in collaborazione con il Comune di Portopalo, è stato conferito ai Pink’s One in occasione del loro quindicesimo anno di attività. Nella motivazione del premio letta dal giornalista e presentatore Sergio Taccone, si sottolinea: “Un gruppo formatosi nel 2010 che si è distinto per la cura degli arrangiamenti e l’attenzione ai dettagli della discografia dei Pink Floyd, ottenendo recensioni lusinghiere e un seguito live che lo colloca tra le migliori tribute band della galassia pinkfloydiana.”

Mossi i primi passi nei locali del siracusano, i Pink’s One vantano oggi esibizioni in contesti di grande prestigio come il Teatro Greco di Siracusa, il Teatro Antico di Taormina, la Scalinata della Cattedrale di Noto e il Teatro Greco di Tindari. Hanno inoltre collaborato con professionisti legati ai Pink Floyd, tra cui Machan Taylor, Scott Page e Gary Wallis, rispettivamente corista, sassofonista e percussionista della storica band inglese. Nel 2021 si sono esibiti anche ad Augusta, in Piazza Castello, riscuotendo un ottimo consenso di pubblico nonostante le limitazioni imposte dal periodo pandemico.

Il prossimo 13 agosto segnerà il loro debutto internazionale, con un’esibizione al Teatru Rjal di La Valletta, capitale di Malta. Lo spettacolo, realizzato in collaborazione con l’attrice e produttrice Valeria Contadino, unirà musica dal vivo, coreografie e teatro in un’esperienza immersiva e innovativa.

Per Andrea Zanti, nella band dal 2012 e nella vita anche docente di lingue straniere, questo riconoscimento rappresenta “un’ulteriore conferma dell’ottimo lavoro svolto finora, che guarda alla crescita continua e al raggiungimento di traguardi sempre più ambiziosi. I Pink’s One si configurano oggi come una vera e propria orchestra rock di grande pregio nel panorama italiano e internazionale.”

Per Gabriella Greco, entrata nel gruppo lo scorso anno e attiva anche in altri progetti musicali, si tratta di “un’emozione unica che continua a farmi crescere giorno dopo giorno. Quel sogno che avevo da bambina, quello di cantare su palcoscenici sempre più importanti, lo sto vivendo una nota alla volta.”