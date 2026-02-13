Due detenuti morti nel carcere di Augusta, ipotesi overdose

Due detenuti sarebbero deceduti per sospetta overdose nel carcere di Augusta. A renderlo noto è Sebastiano Bongiovanni, dirigente provinciale dell’Uspp di Siracusa, che torna a denunciare le difficili condizioni all’interno degli istituti penitenziari.

Secondo Bongiovanni, la situazione nelle carceri è sempre più critica: al sovraffollamento si affianca una cronica carenza di organico che renderebbe complessa la gestione della sicurezza e il controllo quotidiano dei reparti.

Sulla vicenda è stata avviata un’indagine da parte degli inquirenti.

“Il sistema penitenziario in generale a mio avviso oramai è allo sbando totale, gli agenti riescono con enormi difficoltà a coprire addirittura non tutti i posti di servizio e tutto ciò appare naturale che si riflette sulla sicurezza degli Istituti Penitenziari – si legge in una nota di Bongiovanni -. Nel mondo di oggi la parola “repressione” fa paura, poi abbiamo aggiunto la parola “rieducazione” ma anche questa ha iniziato a far paura, lasciando alla Polizia Penitenziaria tutte le responsabilità e lasciando “l’inerzia” come parola perfetta che a nessuno fa paura ma che sta facendo enormi danni. In questi giorni la Corte di Cassazione ha sancito la condotta omissiva colposa dell’Amministrazione Penitenziaria, per non aver adottato le misure idonee a controllare l’ingresso degli stupefacenti nella struttura e non aver effettuato adeguati controlli sanitari al soggetto”.