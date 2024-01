Due comunità di energie rinnovabili ad Augusta: aggiudicata la redazione del progetto di fattibilità

Sono due le comunità di energie rinnovabili e solidali (Cers) che nasceranno ad Augusta. Si chiamano “Megara green” e “Augusta green” e per la loro costituzione è stata assegnata al Comune dall’assessorato regionale dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità la somma di poco più di 16 mila euro nell’ambito del programma di sostegno agli investimenti per la sostenibilità dei Comuni. L’importo servirà per sostenere le spese amministrative e per la redazione dello studio di fattibilità tecnico-economico che, insieme al servizio di consulenza tecnica e amministrativa delle attività successive alla costituzione, l’Ente ha affidato all’esterno attraverso il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Mepa), “rilevato la carenza di personale tecnico esperto nella materia in oggetto”.

Ad aggiudicarsi il servizio, con un ribasso percentuale dell’ 1,50 % per un importo di 16.467 euro, pari a 8.359 euro per ognuna delle due comunità è stata la società “Iblea engineering s.r.l”. di Palazzolo Acreide, che dovrà studiare come e dove realizzare le due comunità energetiche rinnovabili e solidali, che sono formate da gruppi di cittadini, privati o enti pubblici che si uniscono per l’autoproduzione e la condivisione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Della comunità possono fare parte sia i soci produttori, come proprietari di impianti di produzione di energia rinnovabile, che i soci consumatori che utilizzano l’energia immessa in rete dai produttori. I benefici sono economici, con un minor costo del prezzo dell’energia, ma anche ambientali, perché evitando l’uso di combustibili fossili si riduce anche l’ emissione di sostanze inquinanti in atmosfera.

A marzo 2023 il Consiglio comunale ha approvato la proposta della Giunta sull’impegno a promuovere la sostenibilità energetica ambientale anche nel comune megarese.