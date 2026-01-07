DSS 47 di Augusta, finanziamento per il sostegno alle famiglie vulnerabili

Il Distretto Socio Sanitario 47 di Augusta ottiene un nuovo e importante finanziamento nel campo delle politiche sociali, destinato al sostegno delle famiglie vulnerabili residenti nel territorio. Si tratta dell’attuazione del Livello Essenziale delle Prestazioni Sociali (LEPS) “Prevenzione allontanamento familiare – P.I.P.P.I.”, una misura di rilevanza strategica che punta a rafforzare gli interventi di tutela dei minori e di supporto ai nuclei familiari in difficoltà.

Il Distretto di Augusta, insieme al Comune di Melilli, è stato selezionato nell’ambito di un avviso competitivo regionale che ha coinvolto soltanto 19 Ambiti Territoriali Sociali sui 55 presenti in Sicilia, a fronte dell’elevata complessità e della consistenza finanziaria degli interventi previsti. Complessivamente, il finanziamento ammonta a 210.279 euro, pari a 70.093 euro per ciascuna delle tre annualità di attuazione del programma.

Il progetto consentirà di accompagnare 30 famiglie complessivamente, dieci per ogni annualità, attraverso un approccio strutturato di presa in carico dell’intero nucleo familiare. La metodologia P.I.P.P.I., prevista dalle “Linee di indirizzo sull’intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità” approvate dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni nel 2017, mira a ridurre in modo significativo il rischio di allontanamento dei minori, favorendo percorsi di riunificazione familiare e di rafforzamento delle competenze genitoriali.

Per accedere al finanziamento, il DSS 47 ha dovuto dimostrare, come richiesto dall’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, la presenza di una solida rete di servizi. Tra i requisiti: servizi titolari delle funzioni di protezione e cura dei minori, figure professionali esperte con funzioni di coaching per gli operatori, modelli di presa in carico basati su progettazione personalizzata e documentata, équipe interdisciplinari composte almeno da assistenti sociali, psicologi ed educatori professionali, oltre alla disponibilità di servizi di educativa domiciliare, gruppi per genitori e bambini, famiglie d’appoggio e una collaborazione stabile con scuole e servizi sanitari.

Determinante, inoltre, il lavoro svolto dal personale dei servizi sociali del Comune capofila di Augusta, che ha curato la redazione della scheda progettuale poi valutata positivamente dal Dipartimento regionale, consentendo l’accesso alle risorse.

“Si tratta di una nuova sfida per i Comuni di Augusta e Melilli – sottolinea il vice sindaco e assessore alla Coesione sociale, Biagio Tribulato – che ci permette di raggiungere e accompagnare nuclei familiari e minori in difficoltà, promuovendo una partecipazione consapevole e responsabile. L’obiettivo è prevenire il disagio e favorire l’agio sociale, intervenendo prima che le situazioni di fragilità si trasformino in emergenze“.

Un risultato che rafforza il sistema dei servizi sociali territoriali e conferma il ruolo del Distretto Socio Sanitario 47 come punto di riferimento nelle politiche di inclusione e tutela delle famiglie più fragili.